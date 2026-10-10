Verona, bimba di due anni investita nel cortile di casa: è in gravissime condizioni

Una bambina di due anni è stata investita da un’auto nel cortile della propria abitazione a Casaleone, nella Bassa veronese. L’incidente è avvenuto questa mattina, sabato 10 ottobre, intorno alle 10.45, in via Borghetto. La piccola è rimasta gravemente ferita ed è stata soccorsa dal personale sanitario del Suem 118, intervenuto per prestarle le prime cure. Considerata la gravità della situazione, è stato attivato anche l’elisoccorso di Verona Emergenza, che ha provveduto al trasferimento urgente della bambina in ospedale.

Il trasporto in elicottero

Sul posto sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza infermierizzata e l’elicottero di Verona Emergenza. Dopo le prime cure, la bambina è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento, a Verona. La piccola è attualmente ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di Terapia intensiva pediatrica. Secondo quanto riportato dall’emittente locale Telenuovo, nell’impatto avrebbe riportato un trauma facciale. Al momento non sono stati diffusi ulteriori aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni.

Le indagini per ricostruire la dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno lavorando per chiarire come sia avvenuto l’investimento all’interno del cortile dell’abitazione. Gli accertamenti dovranno stabilire in quali circostanze l’auto abbia urtato la bambina e quale manovra fosse in corso al momento dell’impatto. Le prime informazioni riferiscono di un investimento accidentale, ma la dinamica resta da ricostruire.