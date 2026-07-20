Come nei quadri di Hockney ma con un cocktail in mano

È un po' triste considerare che a Milano di piscine pubbliche ce ne sono sempre meno. In compenso però negli ultimi anni ne sono fiorite diverse in cima a hotel e non solo, che offrono agli ospiti la possibilità di mangiare e bere prima e dopo (ma le mamme di un tempo non sarebbero d'accordo) un tuffo. Certo, fatte alcune eccezioni, il livello della gastronomia e della mixology non è eccelso, ma in questa stagione le ragioni del clima prevalgono su quelle della gola.

Ceresio 7 Partiamo dall'eccezione, appunto. Questo rooftop situato al quarto piano dell'ex palazzo dell'Enel, oggi appartenente al brand di moda Dsquared 2, è da oltre un decennio nel navigatore dei foodies più esigenti e modaioli. Il contesto è davvero elegante e rilassato, la piscina sembra letteralmente incastrata tra i grattacieli della Milano verticale, i cocktail sono considerati tra i migliori della città (celebri il Negroncello, il Moka Martini e l'Hinoki) e si possono assaggiare i piatti del rinomato chef Elio Sironi sia in versione tapas sia in quella estesa. vedi la Julienne di seppie e il Risotto all'acqua di pomodoro. Imperdibile.

Vertigo Cocktail and Pool In via Tortona 35, nel cuore del design district, questo è il solarium dell'albergo nhow nel quale si svolgono molte attività, dallo yoga al dj set, tutto attorno a tre piccole piscine circolari con una capienza attorno di 150 persone (e la vista è compresa nei prezzi certamente non lievi). Cocktail di buon livello, piatti da cucina internazionale più adatti a un break che a un vero pasto. Ma qui più che altrove conta l'atmosfera rilassata.

The Garden Al 16 di via Pestalozzi, non lontano dal Naviglio Grande (zona in fase di grande rilancio) c'è questo locale che sembra quasi un circolo privato, immerso nella natura urbana di un giardino con piscina. Cucina semplice, dalla Parmigiana di melanzane alle Linguine allo scoglio alla Cotoletta Garden di suino con mortadella e stracciatella. Ci sono anche delle pinse. Livello medio, anche qui conta il contesto.

Bagni Misteriosi La piscina in stile Wes Anderson che si affaccia sul teatro Franco Parenti (ingresso in via Carlo Botta, 18a) è da anni set prediletto per i cittadini incalliti che vogliono rinfrescarsi con stile. La ristorazione è affidata a Gud, insegna di cucina veloce ma gustosa: focacce, toast, insalate, un menu bimbi e, da bere, vini, birre, soft drink e una discreta proposta di cocktail.

Pool and Bar del Radisson Collection Santa Sofia In questo massiccio albergo c'è una piccola elegante piscina con bar che serve drink e piccoli snack. Ma chi vuole può interrompere i bagni di sole per mangiare nel ristorante all day Casa Sofia e nel raffinato izakaya Sali (aperto solo la sera).

Pool Oasis Bar Sheraton Milan San Siro Questo albergo in via Caldera 3 ospita una piccola ma piacevole piscina in un'ampia terrazza. Naturalmente ci si può far servire discreti cocktail e qualche piatto interessante nel ristorante Silene, oppure si può attendere il calare della sera per entrare al Patio del Gaucho, il ristorante dell'ex calciatore dell'Inter Javier Zanetti, naturalmente di fronte impronta argentina.

aQua se magna Per chi vuole uscire di poco dalla città, a Cusago c'è questa trattoria con piscina che già dal nome fa capire trattarsi di un posto che cavalca la moda della cucina romanesca.

Ci sono i grandi classici come i Supplì, la Carbonara, la Cacio e pepe, l'Abbacchio al forno con patate (magari un filo poco estivo...) e i Saltimbocca alla romana, Come sempre nei locali made in Rome la simpatia è garantita.