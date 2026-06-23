La notte della "Stand up" fa riflettere su come si ride

Stand Up Comedy, ormai si dice quasi solo così. La comicità ha tanti modi per portare il pubblico a ridere e pensare, a Milano il cabaret è una piccola religione e ci sono puristi e grandi attori (non solo comici) come Flavio Oreglio poco disposti a fare confusione tra il genere stand up e il cabaret. C'è poi qualche veterano del cabaret puramente milanese, come Enrico Bertolino, che la butta sul ridere e, nella sua ultima apparizione al Teatro degli Angeli del suo amico Giacomo Poretti, ha portato settimane fa il one man show "Sta in pe' Comedian", giocando tra dialetto e tendenza.

Certo, il genere stand up è quello in cui il comico si arma di microfono, seggiolino se c'è, e bottiglietta d'acqua. Il resto lo fanno le battute. Senza dare corpo a personaggi immaginari, spesso e volentieri concentrandosi invece su aneddoti autobiografici, che possono voler dire di più ma che restano ancorati lì, alla quotidianità del protagonista che ci sta parlando.

Il doppio marchio Santeria e The Comedy Club porta domani, 24 giugno, nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco, per la rassegna Estate al Castello, una serata corale di alcuni stand up comedian di vaglia: "The Comedy Club Night", questo il titolo dell'evento, comprende ad esempio Stefano Rapone, che il pubblico mainstream senza dubbio conosce per i suoi surreali numeri nel programma televisivo di culto "Gialappa's Show" in onda su Tv8 e Sky. Sullo stesso palco è atteso Daniele Tinti, anche lui stand up comedian di scuola romana che, con Rapone, è protagonista del podcast di culto di Radio Deejay "Tintoria".

Dietro di loro, che possono senza dubbio essere definiti le star della serata, sgomitano altri nomi celebri della risata, tutti artisti che hanno mosso i loro primi passi di comedian nei locali delle proprie città per poi avere una grande chance di notorietà grazie al programma su piattaforma Sky "Comedy Central": ci si riferisce al lucchese Francesco Fanucchi, lingua tagliente, ironica e autoironica (senza sconti sono ad esempio le battute ciniche verso se stesso e la sua forma di disabilità congenita che lo obbliga sulla sedia a rotelle), alla giovane promessa palermitana Salvo Di Paola, al cagliaritano Sandro Cappai e a Fill Pill, che unisce alla sua indole divulgativa la chimica della comicità. La sua carriera cominciò nel 2022 portando in tournée il suo primo spettacolo "Rapa Nui" (prodotto proprio da The Comedy Club) che affrontava temi complessi come le sfide ambientali con un umorismo ironico e diretto.

Linguaggio diretto e passibile di diversi "beep" censori è quello del romano Sandro Canori, un ex rapper convertitosi sulla via di damasco della comicità.

Per non parlare della parmense Martina Catuzzi, artista che si è meritata l'etichetta di "Daniele Luttazzi in femminile" per il suo linguaggio esplicito e molto cinico. Attrice a tutto tondo, ha cominciato a fare stand up comedy qualche anno fa, partendo da un blog di racconti comici.