Cinque abiti fantasia da portare in valigia

Con le temperature che si alzano la voglia di leggerezza e freschezza influenza anche l’abbigliamento con la scelta di indossare degli abiti anti- afa.

È possibile conciliare la funzionalità degli abiti leggeri al tocco estroso e creativo che intendiamo esprimere con essi in questa stagione vitale. Questo è il motivo per il quale nel guardaroba estivo e nella valigia per i weekend al mare e per le vacanze non possono assolutamente mancare gli abiti a fantasia.

Colorati, creativi e femminili riescono a soddisfare le esigenze di stile tutte donando luminosità al proprio look. Questo tipo di abiti richiede pochi accessori e pochi ornamenti perché sono in grado di parlare da sé con le loro fantasie, nuance e dettagli che lasciano davvero il segno.

Hanno conquistato le sfilate della primavera – estate 2026 per il loro effetto romantico e sensuale. Vi segnaliamo cinque abiti fantasia che vi conquisteranno e che non potrete fare a meno di portare nella valigia delle vacanze.

Abito a righe

Nell’estate 2026 la righe mania conquista e contamina anche gli abiti che si indossano con disinvoltura da mattina a sera. Trasversali, orizzontali e verticali le righe sono in grado di donare un tocco frizzante al proprio look. Si indossano al mare e in città abbinati ad infradito ultra flat e sneakers alte modello Converse.

Abito a fiori

È in grado di donare un tocco boho- chic al proprio look. Impreziosiscono la silhouette senza però appesantirla. Le stampe floreali sono dai colori vivaci e attirano l’attenzione di tutti. Fantasia dedicata a donne vivaci, è in grado di conferire un mix equilibrato di leggerezza ed eleganza al tempo stesso. Da abbinare assolutamente a sandali in cuoio alla greca.

Abito a pois

Il pois è una fantasia iconica che si riconferma anche in questa stagione come un evergreen intramontabile. La troviamo con delle opzioni che vanno oltre alla trama black & white. Fantasia perfetta sia per abiti corti e sbarazzini che per quelli midi da indossare nelle occasioni formali. Ai piedi immancabili mules con tacco medio o slingback con tacco alto. Perfetto abbinamento per le serate romantiche e le occasioni speciali.

Abito animalier

Spazia dalla stampa zebrata a quella leopardata dedicata a donne che amano osare. Si indossa con disinvoltura agli aperitivi con le amiche e ad un appuntamento romantico. Trasuda personalità e originalità. Si abbina a sandali con tacco alto o sabot che riprendono la stessa fantasia.

Abito a quadri

Perfetta fantasia per chemisier, abiti con gonne a palloncino o abiti super lunghi. Questa fantasia si indossa a ogni età- è assolutamente amata dalle estimatrici dello street style che amano abbinarla a sneakers, ballerine e sandali con zeppa.