Abito a quadri, la tendenza country-chic dell’autunno. Come abbinarlo con stile

Uno dei vestiti che spopolerà durante la mezza stagione autunnale è l’abito a quadri. È un vero e proprio revival anni Novanta, anni in cui la stampa a quadri è stata protagonista.

Amato per il suo tocco country –chic, si può indossare sia nelle giornate ancora calde che in quelle più rigide. Si adatta alla perfezione donando colore alle giornate più uggiose. È capace di mixare la leggerezza alla sofisticatezza per un look che trasuda grinta e personalità.

Difatti può assumere declinazioni bon ton o grintose in base ai capi e agli accessori con i quali viene abbinato. È stato il protagonista delle sfilate di moda autunno- inverno 2026-2027. Si indossa sette giorni su sette e si adatta sia alle occasioni formali che a quelle piacevoli. Le nuance dei quadri spaziano dal classico rosso e beige, bianco e nero a al verde azzurro per osare con il viola e grigio tenue.

È proprio la nuance azzurra quella che spopolerà durante la stagione autunnale. Vi selezioniamo quattro modelli di abito a quadri e gli abbinamenti facili da copiare che vi conquisteranno e che non potranno assolutamente mancare nel guardaroba dei prossimi mesi

Chemisier per il rientro in ufficio

La stampa a quadri ha contaminato anche questo modello di abito molto amato nelle mezze stagioni soprattutto per il back to office o to school di Settembre. Apprezzato per la sua ampia vestibilità. Permette mix creativi con accessori degni di nota come la cintura in cuoio o il foulard stretto in vita utilizzato come alternativa alla cintura. Consigliata la versione a maniche corte da abbinare ad un paio di sandali in cuoio.

Corto smanicato per un look grintoso

È dedicato a donne che amano osare ad ogni età, questo modello è l’alternativa cool all’abito chemisier. Quello con la gonna a palloncino si sfoggia con disinvoltura con un paio di ballerine. Nei giorni più freddi sotto si può abbinare una maglietta a maniche lunghe monocromatica o ad una camicia bianca. Si adatta alla perfezione al layering tipico di questa mezza stagione.

Midi a maniche lunghe per un tocco bon ton

Trasuda un’allure di ricercatezza. Questo particolare modello aggiunge un tocco di eleganza al look quotidiano. Ideale è la stampa a quadri Vichy bianca e nera da sfoggiare in ufficio o nelle occasioni speciali. Ai piedi immancabili slingback nere con tacco medio e cinturino alla caviglia che slanciano la silhouette.

Extra lungo per uno stile boho- chic

Il modello con spalline sottili che scende fluido lungo la silhouette è perfetto per un look minimalista ma che non rinuncia assolutamente allo stile. Trasuda personalità. Consigliato dalle estimatrici dello street style. Da abbinare con un paio di sneakers alte stile Converse e una giacca di pelle in cuoio nelle giornate più fredde.