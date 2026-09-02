4 outfit per il rientro in ufficio a Settembre

Tornare in ufficio a Settembre dopo un periodo di ferie e vacanze, caratterizzato dal relax e orari flessibili, non è assolutamente facile.

Il ritorno al lavoro inoltre implica il dover occuparsi ogni giorno dell’outfit giusto da indossare ogni mattina. Diventa un vero problema organizzarlo al meglio, soprattutto quando si ha poco tempo al mattino.

Il consiglio delle fashioniste è quello di puntare su pochi capi che insieme possono essere mixati creando un risultato minimal ma al tempo stesso originale. Difatti per creare l’outfit giusto per l’ufficio sono gli accessori ad hoc a fare la differenza perché risultano strategici e conferiscono personalità al look.

Quest’anno la moda per il rientro in ufficio punta su determinati capi che non possono assolutamente mancare come il blazer, il gilet smanicato dal taglio sartoriale, i pantaloni ampi, lo chemisier. Sono questi capi che si mixano alla perfezione con altri must have che è facile reperire nel proprio armadio come una t- shirt stampata, una camicia bianca, una blusa colorata.

Tra gli accessori più gettonati per il back to office vi sono il foulard colorato, alleato delle mattine più fredde, la borsa capiente nella quale ci si può mettere di tutto e le slingback con il tacco medio che sono femminili e confortevoli al tempo stesso. Vi segnaliamo quattro outfit facili da copiare e sperimentare con creatività e stile.

Gonna midi + camicia bianca

Questo modello di gonna risulta femminile e confortevole al tempo stesso. Si abbina alla perfezione con un capo basico che non manca mai nel guardaroba come la camicia bianca. A maniche lunghe o corte è un evergreen per il look da ufficio. Ai piedi immancabile le slingback nere con il cinturino alla caviglia e con il tacco medio. Quest’anno sono una delle tendenze più amate dalle fashioniste. Un look che si sfoggia con disinvoltura da mattina a sera.

Abito chemisier + sandali in cuoio

Lo chemisier è un capo perfetto da indossare al mattino quando si va in ufficio. Dona un tocco di eleganza al look senza rinunciare al comfort. Si può scegliere smanicato o con le maniche corte, a tinta unita o a fantasia. Amato è quello con stampa floreale e quello a righe. Si abbina alla perfezione a sandali in cuoio con tacco basso.

Pantaloni ampi + gilet smanicato

I pantaloni ampi ci accompagneranno in tutto l’autunno definendo un look ricercato ma contemporaneo. Si caratterizzano per il fatto che scendono fluidi lungo la gamba definendo la silhouette. Molto amata è la tonalità blu marino che dona leggerezza a questo modello. Si abbina alla perfezione con il gilet smanicato con i bottoni che può essere indossato sbottonato con una shirt in toni neutri in vista o abbottonato. Ai piedi immancabili ballerine o mocassini.

Jeans skinny + blusa

Questo modello di jeans si indossa come una seconda pelle perché valorizza la silhouette slanciandola. Per l’ufficio è bene optare per un denim scuro o nero. Si può indossare con una blusa elegante in stile boho che aggiunge all’outfit un allure romantica e sognante. Ai piedi sandali e ballerine che donano comfort e stile al look.