Abiti geometrici, la tendenza che sostituisce pois e fiori in autunno

La moda si arricchisce di pattern geometrici conferendo agli abiti un tocco di personalità e originalità.

In autunno gli abiti a stampa geometrica infatti sostituiranno quelli a pois e a fiori che dominavano la stagione più calda creando un proprio linguaggio di stile in cui pittura e architettura si intrecciano alla perfezione. Si ispirano inevitabilmente agli anni Sessanta, in particolare alle passerelle sulle quali Yves Saint Laurent nel 1965 presentò dei mini dress ispirati alla pittura di Piet Mondrian.

I suoi mini dress si caratterizzavano per delle composizioni astratte in cui predominano colori come il bianco, il rosso, il blu e il nero seguendo un ordine in cui dominava il rigore. Per l’autunno – inverno 2026/2027 queste composizioni tornano in auge e rivisitate in chiave contemporanea per un effetto scenografico degno di nota che non passa assolutamente inosservato

Le geometrie più amate dalle fashioniste sono i trapezi e i cerchi. Dalla maxi tunica con scollo a V all’abito a balze i modelli da scegliere sono tanti e in grado di soddisfare le esigenze di stile di tutte. Vi suggeriamo quattro modelli su cui puntare per un look très chic

Mini dress a righe zig zag black& white

Perfetto per le occasioni speciali perché trasuda eleganza. Si può indossare con una giacca di pelle per donare un tocco di grinta o con un blazer nero. Ai piedi immancabili le decolleté con plateau che quest’anno sono la tendenza scarpe immancabili e che conferiscono sensualità al look.

Abito midi con trapezi all around

Dà vita ad un effetto “statement” che lascia il segno. L’effetto ottico dell’abito si arricchisce di nuance accese che spaziano dal viola ametista all’azzurro o al rosso rubino. Un outfit che non necessita di accessori particolari perché comunica già tanto da sé. Ai piedi si può optare per degli ankle boots o delle Mary Jane con tacco che slanciano la silhouette,

Maxi tunica in raso a cerchi

Un vero e proprio tributo degli anni Sessanta si indossa con disinvoltura da mattina a sera. Amata perché dall’effetto fluttuante e lucido del raso, scende morbida sulla silhouette. Si arricchisce di una cintura sulla vita. A completare l’outfit un paio di corset shoes.

Chemisier a righe trasversali muticolor

Un modello di abito che dona vitalità e allegria nelle giornate più uggiose dell’autunno. Perfetto per l’ufficio ma anche per il tempo libero. Nelle giornate più fredde si può abbinare ad una giacca scamosciata e ad un paio di ballerine in suede altamente confortevoli per un look minimal e comfty ma che non rinuncia allo stile.