Camicia bianca, i modelli per le over 50: quali sono i modelli più eleganti

La camicia bianca è uno dei capi femminili più in voga per la primavera- estate 2025.

Protagonista delle passerelle di moda è un capo cool e al tempo stesso versatile che non può assolutamente mancare nel guardaroba delle donne over 50 e non solo. Numerose sono le sue declinazioni: slim o oversize, cropped o lunga, minimal. Si può arricchire con dettagli speciali e sartoriali che le conferiscono un tocco di eleganza.

È in grado di rendere unico e speciale anche il look urban o casual. Per questa stagione è stata definita dalle fashioniste un passe-partout da sfoggiare con ogni outfit. Può essere infatti abbinata senza problemi a jeans, cargo, gonne longuette, minigonne o pantaloni dal taglio sartoriale.

La particolarità che sta nell’indossare questo capo a 50 anni è quello di giocare con i dettagli e gli abbinamenti personalizzati che conferiscono stile ad un capo davvero intramontabile Scopriamo insieme quali sono i modelli di camicia bianca che sono in grado di donare eleganza al proprio outfit e che devono mancare nel guardaroba primaverile- estivo delle donne over 50 e non solo.

Camicia bianca di lino da poeta

Dalle caratteristiche maniche a sbuffo, il colletto alto con ruches, maniche voland è la tendenza statement della primavera 2025. Revival degli Anni Ottanta crea suggestione ed eleganza. Solitamente i tessuti più in voga sono quelli in lino o cotone. Da indossare su pantaloni sartoriali o jeans a zampa di elefante. A donare un tocco di stile boho- chic un foulard sottile da annodare al collo che conferisce un tocco.

Camicia bianca classica ma con laccetti

Apparsa sulle passerelle di Gucci è una versione di camicia bianca classica a cui è stato aggiunto un laccio sottile che da spalla a spalla consente al capo di restare su. Molto di tendenza la versione senza bottoni che permette ai lacci da far girare in vita di tenerla chiusa creando un elegante fiocco. Da abbinare a linguette e gonne a portafoglio.

Camicia bianca con collo alla coreana

Indossata dalla premier dame Brigitte Macron in occasione dell’incontro istituzionale con il re Federico X di Danimarca e la regina Mary di Danimarca è diventato un manifesto di raffinatezza. Abbinata ad un blazer e a dei pantaloni neri dal fit slim dona eleganza ad un look formale e austero. Èun capo che si adatta ad ogni occasione senza rinunciare al tocco di femminilità.

Camicia bianca con body integrato

È un modello slim fit con slip integrate, aderente sul corpo. È caratterizzata da una scollatura a V che risulta profonda. È una versione che slancia la figura senza mostrare troppo. È un capo da abbinare ai pantaloni e sotto ad una giacca elegante.

Camicia bianca in seta con dettagli romantici

Un modello morbido dal taglio sartoriale, caratterizzata da colletto a punta, un taglio slim e un tessuto pregiato. Da indossare per un aperitivo in città o in vacanza.

Si arricchiscono di romanticismo i modelli con. Da abbinare a pantaloni sartoriali o gonna a tubino, blazer e immancabili scarpe eleganti per accentuare la propria femminilità.