Auto perfetta per gli over 60: quali fattori considerare

Sono tanti gli over 60 che amano le belle auto, quelle che danno emozioni alla guida e sono dotate di tutti i comfort. Anche gli anziani più “sportivi”, però, devono fare i conti con le necessità legate all’età, quindi è opportuno operare la scelta giusta nell’acquisto di una nuova vettura. Come devono essere questi veicoli e quali caratteristiche devono possedere per essere utili e comode per chi ha superato i 60 anni?

Come scegliere l’auto adatta agli over 60

Innanzitutto, va subito specificato che nessun limite va posto alle prestazioni della vettura, che può essere anche veloce e “performante”, l’importante è che sia sicura. Una delle caratteristiche principali da tener conto, però, sono le dimensioni della macchina. Praticità, comfort e sicurezza sono aspetti che si rischia di scoprire solo dopo aver comprato l’auto se non ci si ferma a fare valutazioni e prove (anche più di una) con calma. Ma non bisogna spaventarsi, poiché ci sono svariati modelli tra i quali individuare queste peculiarità:

lunghezza : massimo 4,50 metri;

: massimo 4,50 metri; altezza tetto : almeno 1,50 metri;

: almeno 1,50 metri; altezza seduta dal suolo : almeno 47 centimetri;

: almeno 47 centimetri; posti a sedere : da quattro a cinque;

: da quattro a cinque; altezza dal suolo della soglia di carico bagagliaio: massimo 77 centimetri.

Quali sono le auto per i senior?

Sono numerose le vetture disponibili oggi sul mercato e perfette anche per un'utenza senior. Ecco ipiù adatti, suddivisi per

Fino a 20.000 euro : Hyundai Kona, Nissan Juke, Opel Crossland X, Seat Arona, Vw T-Cross;

: Hyundai Kona, Nissan Juke, Opel Crossland X, Seat Arona, Vw T-Cross; Da 20.000 a 25.000 euro : Citroen C5 Aircross, Hyundai Tucson; Mitsubishi Eclipse Cross, Nissan Quashqai, Renault Kadjar, Seat Ateca, Skoda Karoq, Vw T-Roc;

: Citroen C5 Aircross, Hyundai Tucson; Mitsubishi Eclipse Cross, Nissan Quashqai, Renault Kadjar, Seat Ateca, Skoda Karoq, Vw T-Roc; Da 25.000 a 30.000 euro : Audi Q2; Bmw Serie 2 Active Tourer; Mercedes Classe B; Mini Countryman; Peugeot 3008; Toyota C-HR; Vw Tiguan. Da 30 mila a 35 mila euro: Audi Q3; Bmw X1; Kia e-Soul;

: Audi Q2; Bmw Serie 2 Active Tourer; Mercedes Classe B; Mini Countryman; Peugeot 3008; Toyota C-HR; Vw Tiguan. Da 30 mila a 35 mila euro: Audi Q3; Bmw X1; Kia e-Soul; Da 35.000 a 40.0000 euro: Bmw i3; Jaguar E-Pace; Mercedes GLA.

Quali domande fare al rivenditore

Non basta solo scegliere un’auto per over 60; spessosottovalutati tornano utili anche in età più giovane. In molti casi si tratta di dotazioni già presenti in base all’allestimento, in altri invece bisogna pagare per avere utili sistemi di assistenza alla guida.

Quando due auto hanno caratteristiche dimensionali molto simili, però, queste valutazioni possono aiutare nella scelta. Ecco le domande da fare al rivenditore: sono disponibili o di serie, i sensori di parcheggio e una telecamera per la retromarcia? Spazio per i nipotini: quanti seggiolini si possono montare contemporaneamente? Quanto è facile raggiungere la cintura di sicurezza senza avere dolori al collo o alla schiena? Il portaoggetti è refrigerato? Può essere utile per tenere medicine a portata di mano durante un viaggio. C’è il cambio automatico? Quest’ultimo può ridurre l’affaticamento alla guida.

Le auto elettriche

Le auto elettriche offrono invece diversi vantaggi, sia personali sia ambientali, soprattutto per l’aspetto pratico. Qui di seguito, cerchiamo di riassumerli in pochi passaggi.