Camicia, dal denim al rosa: 5 colori per un look luminoso

Si arricchisce di tanti modelli originali e sfumature inedite diventando un vero e proprio must have del guardaroba femminile. È infatti un vero e proprio passe-partout che può essere indossato in ogni occasione. È considerato da tempo un vero e proprio “capo salva look” per la sua perfetta versatilità.

Per questa stagione calda è in grado di far acquisire eleganza e glamour ad un look casual e minimalista. In versione lunga, oversize, cropped, dalle linee slim soddisfa tutte le esigenze ed è in grado di valorizzare qualsiasi silhouette.

Per la stagione più vitale dell’anno la camicia si sposa a meraviglia con delle nuance accese e vitali che infondono allegria e voglia di leggerezza. Vi segnaliamo 5 colori che consentono a questo capo di creare un look luminoso e vitale ad ogni età:

Rosa

Un colore chic e ultra sensuale. Lo abbiamo visto sfoggiare sulle passerelle dalle celebreties. Le sfumature del rosa sono tante e tutte da sperimentare per questo capo imperdibile. Si passa infatti dal rosa tenue a quello più acceso. Questo colore sta alla perfezione abbinato al denim di pantaloni a zampa, gonne lunghe e mini. Perfetto per aggiungere un tocco di romanticismo ad un look casual.

In denim

In pieno revival anni Ottanta la camicia in jeans torna la protagonista indiscussa della mezza stagione. Perfetta anche la versione a maniche corte e quella smanicata da portare sbottonata per lasciare intravedere un top corto o aderente. Perfetta e versatile per un outfit basic. Da abbinare a pantaloni a vita lunga e bermuda.

Giallo

Colore solare e vitale. Mette allegria al primo sguardo. È tanto amato perché ricorda la nuance della mimosa e delle primule a primavera. Da abbinare ad un pantalone bianco sartoriale bianco oppure ad una gonna a matita sempre bianca. Dona un tocco di originalità ai look formali da ufficio per un effetto che non passa assolutamente inosservato e che è in grado di contagiare con la sua brillantezza.

Verde

Quest’anno questo colore si arricchisce di nuance vibranti e intense. Diventa un verde decisamente elettrico. Consigliato a donne che sanno sperimentare e che amano osare con disinvoltura. Da abbinare a gonne midi nere o in stile sottoveste. Perfetto l’abbinamento con pantaloni a righe verdi e bianchi per un tocco eclettico.

Arancione

È un colore acceso, vitaminico e super luminoso. Adatto a donne sofisticate che lasciano il segno.

È in grado di vivacizzare qualsiasi tipo di look, da quello formale a quello adatto per le cerimonie. Da abbinare ad un paio di shorts bianchi o gonne lunghe leggere e fluttuanti. Come calore è adatto da abbinare a quelli neutri per conferire un