Donne over 60 e salute: a cosa prestare attenzione

A cosa devono prestare attenzione le donne over 60 per tutelare la propria salute? In tutte le fasi della vita bisogna fare attenzione al proprio stato, consapevoli che in base alle età ci sono bisogni specifici. Questi bisogni specifici tuttavia si differenziano anche in base al proprio genere. E, in generale, si rivolgono a tre macroaree: la conduzione di uno stile di vita sano, un’alimentazione corretta e completa, la giusta prevenzione.

Stile di vita

Se una senior è da tutta la vita un’habitué di palestre e fitness, può continuare con le proprie buone abitudini, sempre in base al consiglio medico e alle esigenze personali. Ma se una donna non ha mai fatto esercizio o ne ha fatto poco, è comunque consigliabile muoversi un po’: basta una passeggiata di mezz’ora al giorno, salire e scendere le scale se si tratta di un paio di piani. Inoltre 2 o 3 volta a settimana sono consigliati yoga o pilates, per l’allungamento e il rafforzamento dei muscoli.

A questo si devono aggiungere le buone pratiche che valgono per tutti e tutte a ogni età: smettere di fumare o provare a ridurre se non si riesce a smettere, limitare il consumo di alcol, bere tanta acqua e naturalmente concentrarsi su un’alimentazione sana, con tanti piatti preparati in casa, niente cibi iperprocessati e molta frutta e verdura fresca.

Alimentazione

Come accennato, frutta e verdura fresca sono importantissime per l’alimentazione dei senior, perché permettono l’assunzione delle vitamine. L’ideale è la dieta mediterranea, che è basata in gran parte su vegetali ma include anche olio di oliva (ottimo per il transito intestinale), in particolare da usare crudo, ingredienti di mare - in particolare quelli che contengono omega 3, 6 e 9 come pesce spada, salmone, merluzzo e molluschi - e uova - che insieme al salmone contengono vitamina D.

Prevenzione

La parte più importante per tenere sotto controllo la salute per le donne over 60 si traduce nella prevenzione. Al di là che si tratti di una buona pratica sempre, è fondamentale programmare ed effettuare visite periodiche e capillari, per esempio dal dermatologo per il controllo dei nei, oppure dall’ortopedico. Quest’ultimo potrebbe prescrivervi l’uso dei plantari, per uno scarico corretto del piede. Se in passato o nel presente si sono indossati tacchi molto alti, o comunque c’è il rischio per via della familiarità, esistono in commercio dei dilatatori per la prevenzione dell’alluce valgo: si indossano di notte e aiutano le dita dei piedi a stare nella posizione corretta.

Tra le visite di routine per le over 60 ci sono l’elettrocardiogramma e l’ecocardiodoppler, per monitorare la salute del cuore. Consigliabile anche la colonscopia, così come il controllo periodico delle ossa per la prevenzione dell’osteoporosi, che è molto comune per le donne durante e dopo la menopausa. Chiaramente devono anche essere effettuati capillarmente i test per la diagnosi precoce dei tumori femminili, come il pap test e la mammografia: sono consigliati ogni due anni, ma se si fanno una volta l’anno è anche meglio.

Poi ci sono anche

tutti i piccoli disturbi che possono insorgere con l’età: l’può aiutare contro gli acciacchi, che comunque non vanno sottovalutati se si vuole vivere una vita lunga e in salute.