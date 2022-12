Menu dell'Immacolata: idee per il pranzo dell’8 dicembre

Con il giorno dell’Immacolata si entra nel vivo delle festività natalizie, dedicandosi alla decorazione dell’albero di Natale e all’allestimento del presepe. L’8 dicembre è una giornata da trascorrere in famiglia, anche organizzando un pranzo da condividere insieme che in qualche modo anticipa quello del 25 dicembre.

Il menu dell’Immacolata, tuttavia, può essere meno impegnativo soprattutto se si decide di trascorrere gran parte della giornata insieme ai figli e ai nipoti per dedicarsi agli addobbi.

Cosa preparare per il pranzo dell’8 dicembre? Ecco una serie di proposte culinarie veloci e gustose, dal primo piatto al dolce.

Primo piatto: crepes salate

Un primo piatto squisito e facile da preparare sono certamente le crepes salate, che possono essere realizzate in anticipo completando la cottura in forno poco prima di mettersi a tavola. Pensando anche ai più piccoli, le crepes prosciutto e scamorza sono una soluzione che accontenta tutti i palati.

Per l’impasto base è necessario amalgamare in una ciotola 3 uova intere, una presa di sale e 500 millilitri di latte, aggiungendo poi 250 grammi di farina in modo graduale e cercando di non creare grumi. È anche preferibile arricchire l’impasto con 30 grammi di burro o margarina fusi, in modo da renderlo perfetto per la cottura.

Una volta pronto, si prelevano le dosi di impasto con un mestolo e si preparano le singole crepes usando una padella antiaderente, spalmandola con una noce di burro. Ognuna deve essere farcita con una fetta di prosciutto cotto e una di scamorza affumicata, piegando a metà e successivamente ripiegando ancora. Le crepes devono essere cotte in forno caldo all’interno di una pirofila, per circa venti minuti, cospargendo la superficie con fiocchetti di burro e parmigiano grattugiato a piacere.

Secondo piatto: filetto in crosta

Un secondo piatto tipicamente invernale e molto apprezzato è il filetto in crosta. È necessario avere a disposizione del filetto di vitello, da cuocere in una pentola dai bordi alti con un trito di erbe aromatiche e sfumandolo con del vino bianco.

Una volta pronto, il filetto deve essere avvolto con un rotolo di pasta sfoglia in modo da chiuderlo completamente, da cuocere in forno caldo a 200 gradi per una ventina di minuti fino a portarlo a doratura. Questo secondo si sposa bene con un contorno a base di patate o verdure miste, oppure con un delizioso purè.

Dolci: le frittelle dell’Immaccolata

Nel giorno dell’Immacolata non possono mancare le tradizionali frittelle, un dolce facilissimo da preparare anche facendosi aiutare dai nipoti. Per realizzare le frittelle dell’Immacolata occorrono 250 grammi di farina bianca, 250 millilitri di acqua, 40 grammi di zucchero e 3 grammi di lievito di birra secco.

Si inizia preparando l’impasto unendo farina, lievito e zucchero, aggiungendo poi l’acqua in modo da ottenere una pastella liscia e densa che deve lievitare per almeno un paio d’ore, preferibilmente coperta.

Trascorso questo tempo si procede con la frittura, facendo scaldare abbondante olio di semi in una padella e cuocendo le frittelle aiutandosi con un paio di cucchiai, per dare una forma arrotondata.

Una volta pronte, le frittelle possono essere decorate con dello zucchero a velo o bianco, oppure cospargendole con dei confettini colorati prima di servirle.