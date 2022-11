Calendario dell'avvento fai da te per far contenti i nipoti

Il Natale si avvicina ed è già ora di pensare al calendario dell’avvento da regalare ai nipoti, un modo sempre gradito per aspettare le festività e trascorrere in famiglia ogni giorno del mese di dicembre.

Non tutti sanno, ad esempio, che la tradizione del calendario dell'avvento è molto antica e che il suo ideatore è stato un editore tedesco del ‘900, Gerhard Lang, che da bambino amava scovare biscotti speziati all’interno di una serie di sacchetti proprio mentre attendeva l’arrivo del 25 dicembre. Per ricordare questa usanza, decise di mettere in commercio un cartellone composto da 24 caselle da riempire a piacere.

In commercio è possibile trovare calendari dell’avvento di ogni tipo, da quelli più classici contenenti cioccolatini alle varianti più elaborate e ricche di giochi, anche dedicate ai personaggi preferiti dai bambini. Nulla vieta, tuttavia, di realizzarne uno in casa, originale e creativo, stimolando la creatività dei piccoli.

Ecco alcune proposte e una carrellata di idee facili da mettere in pratica, corredate da un elenco di sorprese da inserire all’interno di ciascuna delle ventiquattro caselle.

Calendario dell’avvento da parete

Un’idea molto creativa si basa sulla preparazione di un calendario dell’avvento da appendere alla parete, composto da ventiquattro sacchetti di stoffa o di carta. È necessario procurarsi anche un nastro abbastanza lungo, oppure un segmento di corda da appendere al muro tenendolo ancorato su entrambe le estremità.

I sacchetti, siglati con un numero da 1 a 24, possono essere appesi al nastro o alla corda con una molletta oppure con un filo abbastanza resistente. I piccoli di casa non dovranno fare altro che aprire il sacchetto e svelare la sorpresa.

Calendario dell’avvento ad albero

Un’altra alternativa originale è data dal calendario dell’avvento caratterizzato da una struttura ad albero di Natale. Si realizza facilmente adoperando un cartoncino colorato abbastanza spesso, da ritagliare creando la sagoma del classico abete natalizio e da appendere alla parete.

Le caselle possono essere create adoperando dei semplici bicchieri di carta da incollare all’albero, scrivendo su ciascuno il numero corrispondente.

Calendario dell’avvento a cono

Una terza proposta per realizzare un calendario dell’avvento home-made prevede sempre l’uso di cartoncini colorati, da ritagliare creando 24 coni con base piatta e indicando il numero su ciascuno. Le varie sorprese possono essere nascoste sotto ogni cono, anche variando le dimensioni e i colori.

Cosa mettere nel calendario dell’avvento

Cosa mettere nel calendario dell’avvento fai da te? Cioccolatini, dolcetti e caramelle sono sempre apprezzate dai bambini, tuttavia all’interno di ogni casella o sacchetto è possibile far trovare anche altri oggetti e gadget: