Regali di Natale per uomini over 60: dalla moda ai dischi, tutte le idee

Quali sono i migliori regali di Natale per gli over 60? I senior rappresentano una generazione dagli interessi molto variegati, per questo trovare il dono natalizio perfetto potrebbe non essere una questione semplice. Puntando sullo stile, le passioni e la cura del proprio aspetto, si possono però trovare delle soluzioni perfette da far trovare sotto l'albero. Ma quali proposte prediligere, in vista delle ormai imminenti feste natalizie?

Una giacca casual

Se il senior in questione è una persona chic e amante della moda, si può scegliere per lui una giacca casual, che possa indossare in situazioni differenti senza perdere il proprio stile. Anche una giacca classica, se dedicata a un over 60, deve essere monopetto o doppiopetto. In inverno meglio scegliere un tessuto caldo, come la lana o il velluto a coste. Per quanto riguarda i colori, sono di gran moda le tinte sature e il nero. Tra le fantasie è di gran moda lo spigato, ma anche il tartan: un evergreen che aiuta a non prendersi troppo sul serio a ogni età.

Un profumo

In caso si decidesse di optare per un profumo, la scelta sarà più facile. Le possibilità sono infatti due. La prima: si punta sul sicuro, ovvero su un marchio e una profumazione molto riconoscibile. La seconda: si punta su un brand e un aroma alla moda, ovviamente prendendo in considerazione i gusti della persona che riceverà il dono. In generale, per gli over 60 si può puntare su note agrumate (come mandarino e pompelmo), legnose (come abete, sandalo e cedro) oppure patchouli e, in alcuni casi, perfino qualche nota lontana più delicata, come la violetta.

Un cofanetto per la cura della barba

Se il senior non usa profumo, è possibile che invece preferisca il dopobarba. La barba è tornata ormai da tempo di moda e anche gli over 60 hanno sposato questa tendenza. Per curarla al meglio servono però dei prodotti specifici, come una cera per migliorarne la lucentezza oppure accessori che permettano di mantenere una barba perfetta tra una seduta dal barbiere e l’altra. Un confanetto per la cura della barba potrebbe quindi essere il dono l'ideale.



Nel cofanetto deve essere compreso sicuramente un pennello da barba e delle forbicine e non può mancare un antico rasoio, un vero e proprio oggetto da collezione. Per quanto riguarda i prodotti come dopobarba, cera e creme, si deve puntare sull'idratazione. Meglio puntare sugli ingredienti naturali, come aloe, mandorla, argan e jojoba: tutti ricchi di vitamina E, dall'effetto antiossidante.

Un libro

Romanzi, poesie, graphic novel, storia. Orientarsi tra le pubblicazioni disponibili in libreria non è sempre facile. Facendo appello al carattere e alla personalità del senior che riceverà un libro in regalo, si sceglierà il genere letterario più adatto e si potrà poi ripiegare su una delle ultime uscite. Un libro dice sempre qualcosa sia di chi dona che di chi riceve. In generale, i generi letterari più apprezzati dai senior sono i gialli e la storia. Sono perfetti per questo segmento di lettori anche i romanzi d'avventura, le storie di guerra, i biopic e naturalmente i polizieschi.

Un vinile da collezione

Se la persona che si appresta a trovare il dono sotto l'albero di Natale è un grande appasionato di musica, è probabile che possieda già una vasta collezione di vinili, in particolare di genere rock classico. Fortunatamente esistono su vinile edizioni speciali o bootleg, che ancora mancano a questa collezione: cercando accuratamente si può far centro. Dai Rolling Stones ai Led Zeppelin e Jimi Hendrix, il rock classico è infatti ciò che più si addice agli over 60. I senior italiani potrebbero però apprezzare anche un disco rivisitato, o anche un un grande classico, a scelta tra Gino Paoli, Lucio Battisti, Lucio Dalla, Domenico Modugno ed Enzo Jannacci.