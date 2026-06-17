Parini e Beccaria restaurati dagli allievi della "Botticino"

Prende il via il progetto di restauro e valorizzazione dei complessi statuari dedicati a Giuseppe Parini e Cesare Beccaria, realizzato dagli studenti della Scuola di restauro di Botticino con il sostegno di Fondazione Barbara Berlusconi presso la Pinacoteca di Brera. L'iniziativa ha l'obiettivo di intervenire su due opere di grande valore storico e artistico: il monumento a Giuseppe Parini, realizzato nel 1838 dallo scultore neoclassico Gaetano Matteo Monti, e il monumento a Cesare Beccaria, opera di Pompeo Marchesi del 1837.

Il progetto coinvolge gli allievi del corso di restauro in un percorso operativo su un bene di rilevanza pubblica. Un intervento che rappresenta un'azione concreta di conservazione del patrimonio culturale e insieme un'importante occasione di crescita professionale e di trasmissione della memoria storica. Le modalità saranno decise con gli esperti e i restauratori della Pinacoteca e le attività condotte sotto la guida della Soprintendenza di Milano. Accanto alle attività di restauro, il progetto prevede un ampio programma di valorizzazione e comunicazione. Tra le iniziative in programma: visite guidate ai cantieri di restauro aperte al pubblico, la realizzazione di un cortometraggio finale e la pubblicazione di materiali scientifici e divulgativi. "Sono molto felice di questa collaborazione - commenta il direttore generale della Grande Brera, Angelo Crespi -, perché la Fondazione Barbara Berlusconi che già partecipa al Patto per Brera, sostenendo il nostro istituto attraverso lo strumento dell'Art Bonus, ha deciso anche di sponsorizzare il restauro delle statue". Così Barbara Berlusconi: "Credo che la cultura non debba essere soltanto promossa, ma anche custodita. Contribuire al restauro delle opere che accolgono i visitatori della Pinacoteca di Brera significa partecipare concretamente alla tutela di un patrimonio che appartiene a tutti".

E Martino Troncatti, Presidente di Valore Italia: "Un cantiere didattico come questo, reso possibile grazie al sostegno della Fondazione Barbara Berlusconi, costituisce per i nostri studenti una preziosa opportunità di crescita sia professionale sia personale".