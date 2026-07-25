La frattura tra sinistra e Paese reale

Il diritto alla legittima difesa, come anche il rimpatrio dei clandestini, è solo questione di buon senso.

Persino a sinistra l’hanno capito.

Solo i parlamentari, quelli rinchiusi nei Palazzi, vanno avanti per la loro strada, con miopia ideologica. I parlamentari e i violenti dei centri sociali, gli antagonisti e gli sfascia-vetrine. Ecco, dunque, consumarsi la frattura tra un Paese sempre più polarizzato a destra e l’offerta di un campo largo sempre più lontano dal proprio elettorato. Lo dimostra l’ultimo sondaggio di YouTrend secondo cui il 50% degli elettori del Movimento 5 Stelle e il 40% di quelli del Pd sarebbero ben contenti di ampliare i casi in cui vale la legittima difesa. E lo dimostra pure un altro sondaggio, realizzato qualche settimana fa da Euromedia Research, secondo cui più del 70% degli italiani (anche «una parte significativa dell’elettorato di centrosinistra») è favorevole al rimpatrio degli immigrati irregolari.

Difesa della propria persona (e della propria famiglia) e chiusura dei confini non sono, dunque, argomenti tabù portati avanti da pericolosi estremisti di destra. Ma da persone di buon senso che davanti a un ladro armato che li minaccia sono pronte, anche se non a cuor leggero, a sparare prima di essere sparate e che davanti all’aumentare di clandestini a zonzo per il Paese e all’aumentare dei crimini commessi dagli stranieri hanno capito che in Italia non c’è spazio per tutti, che non si può fare accoglienza senza integrazione, che la sicurezza deve andare in cima all’agenda di uno Stato democratico. Ecco, dunque, il punto. La sintesi dei due sondaggi.

La parola impronunciabile per Elly Schlein e compagni.

Sicurezza. Gli italiani, la maggior parte degli italiani, chiedono sicurezza, che sia la loro o quella delle frontiere non cambia.