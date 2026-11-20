Alla fine il via libera al decreto Scuola, comprensivo dell’emendamento sui libri digitali voluto da Fratelli d’Italia, incassa il via libera di Palazzo Madama. Una misura che nelle intenzioni darà sollievo ai bilanci familiari, ma andrà inevitabilmente a incidere sugli assetti e le strategie dell’editoria scolastica.

La norma impone agli editori di affiancare all’edizione cartacea dei manuali per scuole e università una versione digitale integralmente stampabile, fissandone il prezzo al 50% di quello dell’edizione tradizionale. Una norma sposata dalla maggioranza, con l’eccezione di Forza Italia che sceglie di votare contro, perplessa per i costi della stampa fai da te e per le ricadute sull’industria editoriale.

A Palazzo Madama i numeri per approvare l’emendamento ci sono anche senza i senatori azzurri, ma il voto è comunque ad alta tensione. Scattano così le convocazioni delle grandi occasioni. Alla fine l’emendamento firmato dai senatori Bucalo e Fallucchi (Fratelli d’Italia), passa con 84 voti favorevoli, 76 contrari e un astenuto. Si registrano alcuni distinguo al centro: Carlo Calenda e Marco Lombardo (Azione) votano a favore, mentre la senatrice Julia Unterberger (Autonomie) si astiene.

La misura era stata promossa con forza da Fratelli d’Italia e definita da Arianna Meloni «una battaglia di civiltà», con una stima di risparmio di circa 200 euro l’anno a studente. I 16 senatori azzurri presenti (compresi i ministri Casellati e Zangrillo) votano contro. A motivare la posizione azzurra è la capogruppo Stefania Craxi, richiamando i rischi per la tenuta del settore editoriale e il pericolo di pirateria. Antonio Tajani respinge decisamente ogni lettura di crisi: «Lo sapevano tutti, erano tutti informati. È un emendamento parlamentare che non condividevamo per tutelare l’editoria. Il governo non c’entra niente».

Nel fronte contrario votano no i gruppi di Pd (28), M5S (21), Italia Viva e Avs. E alla fine Elly Schlein punta il dito contro Calenda: «Mi preoccupa, spero che non sia il segno di una scelta definitiva». Se dentro Forza Italia si registra soddisfazione per aver dimostrato di non essere ininfluenti e saper dare seguito alle proprie convinzioni, negli ambienti di Fratelli d’Italia si ridimensiona il caso.

Il vero dato politico rimarcato da Via della Scrofa risiede nel «suicidio politico» delle opposizioni. Da FdI si sottolinea la soddisfazione per aver dato seguito a una battaglia storica portata avanti da anni dai suoi movimenti giovanili. Ma soprattutto si fa notare la contraddizione di Pd, Avs e M5S che, nel tentativo di mettere in difficoltà la maggioranza, hanno finito per votare contro il dimezzamento dei costi dei libri, oltretutto non riuscendo neppure a ribaltare il voto nonostante lo smarcamento di Forza Italia. Un blitz «tafazziano» fallito nei numeri che, secondo il partito di maggioranza relativa, smaschera la debolezza della sinistra e la priva di credibilità proprio sui temi dell’attenzione verso le classi più deboli, del caro-scuola e della transizione digitale.