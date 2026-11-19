La data segnata sul calendario è 29 dicembre. Non è una scadenza. È una speranza. Il prossimo anno è quello delle elezioni e la Finanziaria, da sempre, è l’occasione migliore per agguati e imboscate. Sono quasi settemila. Gli emendamenti alla manovra 2027 sono arrivati in commissione come una pioggia di novembre, un record per questa legislatura, e duemila portano la firma della maggioranza, cioè di chi la manovra dovrebbe difenderla. È il rito. Ogni autunno la legge di bilancio esce dal Tesoro come una diligenza di «Ombre rosse» e ogni volta, appena passa il canyon del Parlamento, spuntano i pellerossa. Si chiama assalto alla diligenza e nessuno ricorda più chi abbia usato per primo l’espressione: il governo che stringe le redini, i gruppi che chiedono un pezzo di carico, le lobby nei corridoi con la ventiquattrore e l’aria rapace. Nel 1992, con l’Italia a un passo dalla bancarotta, un ammiraglio e un generale passeggiarono nove ore al quarto piano di Montecitorio per difendere il bilancio delle forze armate. Non andò bene: persero trecento miliardi di lire. Il bello, si fa per dire, è che cento se li presero i giornali di partito.

Il nome Finanziaria era stato battezzato nel 1978 e Rino Formica la chiamava «informe colabrodo». Francesco Forte raccontava di emendamenti che piovevano a migliaia e di decreti collegati detti salsicciotto, perché ci entrava di tutto. Il nome è cambiato più volte, legge di stabilità, legge di bilancio, manovra. La fame di emendamenti no. Quello che cambia è l’arma. Una volta questi provvedimenti di coda si scrivevano a mano, uno per uno, con il collaboratore che ricopiava di notte. Poi è arrivata la macchina. Nel settembre del 2015 Roberto Calderoli si presentò contro la riforma del Senato con ottantadue milioni di emendamenti. Li aveva generati un software che cambiava una virgola, una parola, un sinonimo, e li consegnò su dischi, perché altrimenti, disse, ci sarebbe voluto un camion. Pietro Grasso li dichiarò irricevibili. Nel dicembre del 2023, all’Assemblea regionale siciliana, un gruppo di opposizione fece scrivere a un’intelligenza artificiale una serie di emendamenti al bilancio che si distinguevano solo per qualche sinonimo. Inammissibili anche quelli. Oggi l’intelligenza artificiale lavora dall’altra parte del bancone: alla Camera un sistema confronta i testi, li raggruppa per somiglianza, suggerisce la formula giusta. La macchina che scrive gli emendamenti e la macchina che li cancella. Il duello, alla fine, resta umano.

C’era la voce prima delle macchine. La parola filibustiere viene dai pirati dei Caraibi, i vrijbuiters olandesi che gli spagnoli chiamavano filibusteros, e in America diventò il nome di chi sequestra l’aula parlando come se non ci fosse domani. L’obiettivo è non far approvare la legge. In Italia il campione è un radicale, Marco Boato, che nel febbraio del 1981 tenne la tribuna per più di diciotto ore contro il fermo di polizia. Giorgio Almirante, per un discorso di dieci ore, si guadagnò il soprannome di vescica di ferro. La risposta del potere ha un nome da contadini: la tagliola. Al Senato è prevista dal regolamento, alla Camera no. La prima volta che scattò a Montecitorio fu il 29 gennaio 2014: Laura Boldrini chiuse il dibattito sul decreto Imu-Bankitalia, i grillini provarono a salire ai banchi della presidenza e finì in rissa. Poi c’è il canguro, che con un balzo fa sparire tutti gli emendamenti fotocopia, e il maxiemendamento con la fiducia, che azzera tutto e riscrive la legge in una notte. Il finale lo conoscono tutti. La diligenza arriva quasi sempre a destinazione, di solito sotto Natale, un po’ ammaccata e con meno carico di quando era partita.