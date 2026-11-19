A 91 anni si è spento Corrado Augias, una delle voci più autorevoli del giornalismo italiano. La notizia è arrivata questa mattina e il senato, riunito in assemblea, ha dedicato al giornalista un sentito omaggio. Tutto l’emiciclico ha applaudito e tutti i presenti si sono alzati su invito del presidente Ignazio La Russa che, non appena la senatrice Raffaella Paita ha comunicato la notizia, ha brevemente interrotto i lavori in corso.

“Ho appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Corrado Augias e conservo il ricordo di un giornalista libero e di uno scrittore di grande finezza, che ha attraversato decenni di vita italiana ed europea, con spirito critico, misura e inesauribile curiosità. Con i suoi libri, i suoi articoli, le sue rubriche e presenze televisive, ha svolto una preziosa opera di trasmissione di cultura e di valori di democrazia. Ha avvicinato generazioni di cittadini alla letteratura, alla storia, alla musica, alla vita sociale senza mai rinunciare al rigore della ricerca, all’esercizio del dubbio, alla pratica del dialogo e al rispetto per le opinioni altrui. La sua cultura, la sua passione civile, radicata profondamente nei valori della Costituzione, il suo garbo resteranno un riferimento per quanti lo hanno conosciuto e stimato. Esprimo alla Signora Augias, a sua figlia Natalia, ai suoi amici e collaboratori il cordoglio più sentito e la vicinanza nel loro dolore a nome della Repubblica e mio personale”, sono le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una nota diffusa dal sindacato.

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha ricordato Augias per “l’attività e l’impegno. Ha saputo trasmettere a generazioni di lettori e telespettatori la passione per la cultura. Rivolgo la mia vicinanza ai suoi familiari e ai colleghi che hanno condiviso con lui tanti anni di lavoro”.

“Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Corrado Augias, una figura di grande cultura e sensibilità, che ha saputo attraversare il giornalismo, la letteratura e la televisione con intelligenza, curiosità e misura”, ha detto il ministro Gilberto Pichetto-Fratin, sottolineando che il giornalista è stato “un uomo di rara gentilezza, capace di accompagnare il pubblico alla conoscenza senza mai prevaricare, di stimolare la riflessione senza imporre il proprio pensiero. Una qualità preziosa, che ha reso il suo lavoro un esercizio continuo di dialogo e di libertà. Alla sua famiglia e a quanti gli hanno voluto bene rivolgo la mia più sincera vicinanza”. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha sottolineato che “con la scomparsa di Corrado Augias, la cultura italiana e internazionale perde un eminente punto di riferimento che per oltre mezzo secolo ha caratterizzato il paesaggio intellettuale letterario e giornalistico, nonché la migliore televisione pubblica nella sua funzione educativa. La sua capacità di coniugare conoscenza, divulgazione e uno spiccato spirito critico è stata il tratto distintivo di uno stile inconfondibile. Personalmente, mi legava a Corrado un rapporto di consuetudine e stima reciproca fondato sul piacere della dialettica, del confronto serrato fra idee differenti accomunate dalla nostra volontà di far sempre prevalere la curiosità intellettuale sullo spirito di parte. Rimpiangeremo di Augias la sua rara squisitezza di modi, la passione per la civiltà del dialogo, il profondo rispetto per le istituzioni e in modo speciale l’affettuosa fiducia per il lavoro del Ministero che rappresento. Alla sua famiglia, compresa quella del quotidiano La Repubblica, e a tutte le persone che gli hanno voluto bene rivolgo il mio cordoglio”.

Elly Schlein ha voluto ricordare il giornalista scomparso evidenziando che “era convinto che la storia, anche la storia recente, delle radici della nostra Repubblica nata dalla resistenza e dalla lotta antifascista andasse conosciuta, studiata, compresa, mai piegata alle convenienze del presente perché la storia non si riscrive per cancellare le responsabilità, per attenuare le colpe o per riabilitare ciò che non può essere riabilitato. La memoria, la verità storica sono un patrimonio democratico che dobbiamo difendere tutte e tutti”. E ha poi aggiunto: “Si è speso fino all’ultimo per la difesa dei principi costituzionali e di un’idea di giustizia e di democrazia fondata sui diritti e sull’autonomia di queste nostre istituzioni. Aveva una grande attenzione per le nuove generazioni, per le loro idee, per i loro desideri e il loro futuro e una convinzione profonda che la cultura e il confronto e la conoscenza siano gli antidodi più forti all’intolleranza, ai pregiudizi, a ogni forma di discriminazione e di autoritarismo”. Giuseppe Conte, invece, ha ricordato che “con i suoi articoli, i suoi libri, la sua tv ci ha insegnato che la cultura è una chiave indispensabile per essere liberi, interpretare e affrontare le sfide del nostro tempo, aprire le porte su un futuro migliore. Quella di Corrado Augias è una perdita grande per il Paese. Il M5S si stringe in un abbraccio attorno al dolore dei suoi cari”. Per Angelo Bonelli “ha difeso la laicità dello Stato e i diritti umani, portando il suo impegno anche al Parlamento europeo. Quando restituì la Legion d’onore per chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni, mostrò la coerenza con cui ha vissuto il suo impegno pubblico. Di lui ci restano la curiosità e lo spirito critico che ha saputo trasmettere a generazioni di lettori e telespettatori. Alla famiglia e a chi gli ha voluto bene va il mio abbraccio e il cordoglio di Alleanza Verdi e Sinistra”.