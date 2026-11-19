Ciao Lele Fiano. Lascia il Pd in lacrime perché ha votato contro l’antisemitismo. E Gianni Cuperlo urla «fascisti» alla Camera, ma sbaglia direzione. Lo dice alla destra mentre a Montecitorio esplode uno strano caso, il video della mostra su Pino Rauti dove appare una vecchia croce celtica. E non alla sua sinistra schierata contro gli ebrei e al fianco dei regimi islamisti. Insomma il Novecento torna, ma dalla porta sbagliata. La destra espone le ombre della propria storia che ormai è preistoria. La sinistra invece oscura il presente. Schlein guida un partito che vota no alla legge sull’antisemitismo e perde un dirigente ebreo. Il problema non è la croce in un filmato, ma quella che resta sulla coscienza democratica. Chi censura le parole e vuole riscrivere la lingua? Loro. Chi tace sul burqa e sulla sharia mentre impartisce lezioni di femminismo? Loro. Chi sfila al Pride con gli apologeti di regimi che perseguitano i gay? Sempre loro. E poi ci spiegano la libertà, da censori. Ma quale antifascismo può dirsi tale se un ebreo se ne va piangendo dopo quel voto? Quella croce celtica al Nazareno dovrebbero appenderla. Non per celebrarla: per ricordare che la destra può guardare in faccia il passato. La sinistra, oggi, ha paura di guardare il suo presente.