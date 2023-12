Passa la legge anti-gogna: stop a pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare

È passato alla Camera con 160 voti a favore e 70 contrari l'emendamento di Enrico Costa, di Azione, alla legge di delegazione europea che vieta di pubblicare l'integrale o stralci del testo dell'ordinanza di custodia cautelare fino termine dell'udienza preliminare. A votare contro sono stati M5s, Avs e Pd. Italia viva e Azione hanno votato a favore insieme alla maggioranza. Dal partito di Giuseppe Conte si sono levate le proteste per un voto di civiltà: " Un altro vergognoso bavaglio che colpisce e umilia il diritto dei cittadini ad essere informati. L'informazione è un dovere di chi lavora in quel campo ma anche un diritto di tutti ".

Così si sono espressi i rappresentanti del Movimento 5 stelle in commissione Giustizia alla Camera Stefania Ascari, Federico Cafiero De Raho, Valentina D'Orso e Carla Giuliano. " Si affaticano tanto per nascondere i possibili reati dei potenti, perchè sono quelli che interessano all'opinione pubblica ", hanno concluso, giustificando in questo modo il loro voto contrario. Simile la posizione di AVS, espressa dal co-portavoce e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli e dal capogruppo di Verdi e Sinistra nella commissione Giustizia della Camera Devis Dori: " In mano a questo Governo può diventare un nuovo bavaglio alla libertà di stampa. Non possiamo certo ritenere che questo ministero della Giustizia che alterna annunci garantisti e panpenalismo di fatto possa avere il giusto equilibrio per trattare un tema così delicato ".