Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato un reddito di circa 173 mila euro di imponibile. Questo è ciò che risulta consultando la dichiarazione patrimoniale presentata ieri alla Camera dalla leader di FdI, pubblicata sul sito della Camera.

Il presidente del Consiglio ha ‘guadagnato’ per l’esattezza 172mila 896 euro nel 2025, circa 6 mila euro in meno rispetto a quello percepito l’anno scorso che era pari a 178 mila 371 euro. Il suo reddito complessivo, invece, è 184.897 mila euro e non presenta alcuna variazione dal punto di vista patrimoniale. Una cifra assai inferiore rispetto a quanto dichiarato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio (260.758 euro), dal sottosegretario all’Ambiente Claudio Barbaro (202.942), dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano (197.638) e dal sottosegretario agli Esteri Massimo Dell’Utri (190.391). Il ministro della Salute Orazio Schillaci, invece, ha dichiarato 102.777 euro, e variazioni del pacchetto azionario posseduto, tra cui ci sono 330 azioni di Space X, 1.866 di Atossa Therapeutics (a seguito di raggruppamento azionario), 226 di Imperial Petroleum, 30 di Nvidia Corp, 400 di Bidt Platforms e 2.000 di Quantum Computing.

il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha dichiarato un imponibile di 189.357 euro, mentre quello del ministro degli Esteri Antonio Tajani è di 185.181 euro. Subito dietro troviamo il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, che dichiara 157.383 euro, poi il ministro per le Imprese Adolfo Urso (124.457 euro), il ministro per l’Agricoltura Francesco Lollobrigida (111.448 euro), il titolare dello Sport Andrea Abodi (100.016 euro), il ministro della Disabilità Alessandra Locatelli (99.774 euro). E ancora: il ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli (97.351 euro), il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo (95.852 euro), il ministro per il Turismo Gianmarco Mazzi (95.738 euro), il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani (94.754 euro), il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti (94.752 euro) e infine il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi (91.823 euro).

Mancano all’appello le documentazioni del vicepremier Matteo Salvini, del ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, del ministro per gli Affari Europei Tommaso Foti, del ministro per la Famiglia, Eugenia Roccella, del ministro per le Riforme Elisabetta Casellati, del ministro della Difesa, Guido Crosetto, del ministro del Lavoro Maria Elvira Calderone, del ministro dell’Università Anna Maria Bernini, del ministro della Cultura Alessandro Giuli. Il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi, ha raggiunto i 225.351 euro, mentre sul versante del centrosinistra, il leader del M5S, Giuseppe Conte, e la segretaria del Pd, Elly Schlein, hanno dichiarato rispettivamente 119.548 euro e 98.471 euro di reddito complessivo. Il deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli, ha toccato quota 102.802 euro, mentre Nicola Fratoianni si ferma a quota 94mila 871 euro. Bruno Tabacci arriva a 119mila euro e Carlo Calenda a 114mila euro.