Vannacci-Corona, il faccia a faccia dura mezz’ora. E nel partito scoppia il malumore

Il Giornale aveva già anticipato la notizia (e anche una foto), fornendo alcuni dettagli, su tutti il fatto che l’incontro a Marina di Pietrasanta tra Roberto Vannacci e Fabrizio Corona fosse tutt’altro che casuale, al contrario di quanto ha dichiarato l’eurodeputato prima del suo comizio: «L’ho saputo ieri per caso, ma se viene mi fa piacere». Ora il Giornale vi mostra le foto del colloquio tra Vannacci e Corona, durato mezz’ora. «Un confronto piuttosto lungo e articolato», ci fanno sapere fonti ufficiali di Futuro Nazionale. Corona, che ha lanciato un suo movimento politico, prima di appartarsi con Vannacci ha dialogato con Massimiliano Simoni, coordinatore del partito.
Poi, su suggerimento dello stesso Simoni - così riferisce sempre Futuro Nazionale - l’ex generale s’è intrattenuto con l’ex re dei paparazzi. L’obiettivo di Vannacci, la cui crescita nei sondaggi e sui social ha invertito la rotta (sull’edizione odierna del nostro quotidiano trovate i dettagli), è di sfruttare Corona per rilanciare il consenso proprio sui social, dove Corona va forte. Ma Corona, come da suo motto, non perdona. E infatti, al Giornale, uno dei coordinatori sul territorio del partito del transfuga leghista, confida: «Ci mancava solo questa. Invece di pensare ai territori Vannacci si dà al gossip. Mi sa che questa storia non finisce bene…».