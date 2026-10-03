Vannacci-Corona, il faccia a faccia dura mezz’ora. E nel partito scoppia il malumore

Il Giornale aveva già anticipato la notizia (e anche una foto), fornendo alcuni dettagli, su tutti il fatto che l’incontro a Marina di Pietrasanta tra Roberto Vannacci e Fabrizio Corona fosse tutt’altro che casuale, al contrario di quanto ha dichiarato l’eurodeputato prima del suo comizio: «L’ho saputo ieri per caso, ma se viene mi fa piacere». Ora il Giornale vi mostra le foto del colloquio tra Vannacci e Corona, durato mezz’ora. «Un confronto piuttosto lungo e articolato», ci fanno sapere fonti ufficiali di Futuro Nazionale. Corona, che ha lanciato un suo movimento politico, prima di appartarsi con Vannacci ha dialogato con Massimiliano Simoni, coordinatore del partito.

Vannacci-Corona

Poi, su suggerimento dello stesso Simoni - così riferisce sempre Futuro Nazionale - l’ex generale s’è intrattenuto con l’ex re dei paparazzi. L’obiettivo di Vannacci, la cui crescita nei sondaggi e sui social ha invertito la rotta (sull’edizione odierna del nostro quotidiano trovate i dettagli), è di sfruttare Corona per rilanciare il consenso proprio sui social, dove Corona va forte. Ma Corona, come da suo motto, non perdona. E infatti, al Giornale, uno dei coordinatori sul territorio del partito del transfuga leghista, confida: «Ci mancava solo questa. Invece di pensare ai territori Vannacci si dà al gossip. Mi sa che questa storia non finisce bene…».