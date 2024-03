Arte e gite (ma con l'ombrello). Cosa fare a Pasqua e Pasquetta a Milano

Una festività all'insegna della tensione e del maltempo. In seguito all'attentato terroristico di Mosca la Prefettura ha innalzato il livello di sicurezza, intensificando i servizi di controllo e vigilanza nei luoghi pubblici e nelle strutture che costituiscono un forte richiamo, prevedendo anche ispezioni con personale specializzato. Rafforzate le misure di vigilanza nei luoghi di culto, soprattutto in occasione delle cerimonie. Complice la lunga pausa scolastica prese d'assalto stazioni, aeroporti e autostrade. Registrano un boom di presenze le montagne lombarde, in particolare i versanti bresciani e bergamasco e i monti in provincia di Sondrio. Tutto esaurito sul lago di Como, il Garda e i laghi del varesotto.

Milano registra un aumento di turisti del 3% che potranno trascorrere la Pasqua e la Pasquetta all'insegna della cultura e dell'arte, complice anche il meteo sfavorevole alle tradizionali gite fuori porta. Oggi tutti i musei civici rimarranno aperti nei consueti orari, mentre domani (nonostante il lunedì sia il giorno di chiusura settimanale), saranno aperti straordinariamente Palazzo Reale che ospita le mostre «Cesanne/Renoir», «De Nittis. Pittore della vita moderna», «Brassai. L'occhio di Parigi» e il Padiglione d'Arte Contemporanea dove è possibile ammirare l'opera di Adrian Piper «Race traitor» frutto di 4 anni di lavoro (dalle 10 alle 19.30). Aperto anche il Museo delle Culture (9.30-19.30) con l'installazione tessile di Marianna Castillo Deball, i 200 scatti «Short & Sweet» firmati Martin Parr, «La metamorfosi della figura» secondo Pablo Picasso, il viaggio attraverso i tatuaggi del Mediterraneo ed «Exposure», riflessione sulle vetrine.

Porte aperte anche in Triennale dalle 11 alle 20: con il biglietto unico (25 euro) si ammirano le mostre fotografiche Juergen Teller «I need to live» (nella sua ultima giornata) e «Ettore Sottsass. Design Metaphors», il Museo del Design Italiano e l'allestimento permanente di Casa Lana di Ettore Sottsass.

Aperto con orario festivo (9.30 - 18.30) il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia con un'ampia offerta di attività per adulti e bambini (le attività dei laboratori sono incluse nel biglietto d'ingresso). Il Museo prevede diverse esperienze per bambini dai 3 ai 12 anni: nel laboratorio Base Marte si partirà in missione per il Pianeta Rosso e cimentarsi con un gioco di ruolo, nell'iLab Alimentazione si sperimenterà la ricetta del gelato. Scegliendo l'iLab Viaggi per mare si salirà a bordo di una caravella del Cinquecento, sarà possibile scoprire il magico mondo di acqua e sapone nell'iLab Bolle di sapone.

Torna la grande caccia al tesoro di Pasquetta con un doppio appuntamento alla Biblioteca degli Alberi a Porta Nuova e a Villa Arconati, in collaborazione con Grandi Giardini Italiani. Le famiglie sono invitate a vivere la natura del parco e approcciarsi ai segreti botanici della Biblioteca degli Alberi. Per partecipare basta presentarsi di fronte ai cancelli di Fondazione Riccardo Catella alle 10,30, prendere la mappa e partire alla ricerca delle dieci tappe (La caccia al tesoro è libera e aperta dalle 10.30 alle 12.30). Sempre sui prati della Biblioteca degli Alberi è possibile visitare l'installazione esperienziale Mandala Lab. Un percorso immersivo attraverso cinque stanze, dedicate ciascuna ad uno stato d'animo (ingresso libero).

A Villa Arconati la Pasquetta sarà speciale con la Caccia al Tesoro Botanico.

All'ingresso del giardino i bambini riceveranno una mappa che li guiderà alla scoperta delle meraviglie botaniche e artistiche della Villa (prenotazione obbligatoria).