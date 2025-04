Svezia, sparatoria a Uppsala: tre morti e diversi feriti. È caccia all'uomo in monopattino

Ascolta ora 00:00 00:00

Tre morti e diverse persone ferite. È questo il primo bilancio della sparatoria avvenuta oggi pomeriggio nel centro di Uppsala, in Svezia. Lo riporta il sito del giornale svedese Dagens Nyheter, aggiungendo che la polizia locale sta dando la caccia ad uno o più sospetti. Non si hanno al momento notizie sul numero esatto delle persone rimaste coinvolte e sulle loro condizioni. Secondo le informazioni fornite al quotidiano Aftonbladet, il presunto autore della sparatoria si sarebbe allontanato dalla scena del crimine a bordo di un monopattino elettrico. Anche un elicottero della polizia sta sorvolando la zona in cerca del sospettato.

Alcuni testimoni, intervistati dai giornalisti di Sveriges Radio, radio di servizio pubblico svedese, hanno descritto un uomo vestito di nero con gli occhiali da sole e dicono di aver sentito diversi spari, almeno sei, esplosi nei pressi di un barbiere vicino alla stazione ferroviaria.

Al momento, sempre secondo i media locali, ci sarebbero diverse ambulanze sul posto e la polizia ha confermato che ci sarebbero persone ferite, anche se non si sanno ancora i dettagli sulle loro condizioni. Altre fonti parlano di diversi morti. Tutti i mezzi pubblici, nella zona, sono stati momentaneamente bloccati.