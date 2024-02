Un percorso a tappe per valorizzare i talenti delle donne

Documenti e linee guida tracciano il percorso, traducendosi poi in azioni concrete. L'implementazione delle politiche di equità e di inclusione a tutti i livelli aziendali è alla base delle policy che il Gruppo FS articola da sempre per un impegno diffuso, sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione.

Negli anni, l'azienda guidata dall'amministratore delegato Luigi Ferraris ha sottoscritto una serie di linee programmatiche proiettate proprio in questa direzione. Già nel 2020 l'azienda aveva siglato la «Policy Diversity, Equality & Inclusion» per favorire la valorizzazione delle diversità nell'agire quotidiano, il «Gender Equality Plan» per la riduzione delle disparità di genere e aveva condiviso le direttive definite da UN Women e Global Compact delle Nazioni Unite. Poi, nel 2021, FS ha aderito al «Women in Rail Agreement» per attrarre più donne nel settore ferroviario. E nel 2023 Ferraris ha sottoscritto un manifesto nel quale si ribadiva l'impegno del Gruppo per un continuo progresso nell'avanzamento dell'Agenda 2030 Onu, con particolare riferimento alla dimensione sociale. Per il suo impegno per le politiche di inclusione e per la parità di genere, l'azienda ha anche ottenuto diversi premi e riconoscimenti: FS è tra le 200 aziende migliori come datore di lavoro per donne secondo Italy's Best Employers for Women e ha vinto il Premio Minerva (assegnato da Unioncamere e FederManager) quale azienda d'eccellenza per l'attuazione di strategie volte a garantire le pari opportunità.

La società è stata inoltre riconosciuta come Ambasciatrice per i diritti delle donne da Associazione Differenza Donna ed è stata eletta da Universum Award Italy come posto di lavoro ideale per le studentesse delle facoltà Stem. Recentemente, l'ingresso del Gruppo tra aziende Top 10 più inclusive secondo il Diversity Brand Index.