All’asta la Bentley della regina Elisabetta II, ma nessuno la vuole: l’aveva fatta modificare appositamente per lei

È andata deserta l’asta per aggiudicarsi la Bentley Mulsanne del 2016 appartenuta alla regina Elisabetta II e guidata personalmente dalla sovrana negli anni precedenti alla sua scomparsa. L’asta è stata organizzata dalla Broad Arrow Auctions ma la vettura, una berlina fatta modificare appositamente dalla regina secondo le sue esigenze, non ha attirato l’attenzione dei collezionisti.

Elisabetta II non ha mai fatto mistero di essere un’amante dei motori e delle automobili. Vuoi per i suoi trascorsi come volontaria, durante la Seconda Guerra Mondiale, nel Women’s Auxiliary Territorial Service dellʼesercito britannico, vuoi per la passione condivisa con il principe Filippo, che era particolarmente affezionato alla sua Aston Martin Lagonda del 1954, Elisabetta II ha sempre amato guidare. Nel suo parco auto reale si potevano trovare Rolls-Royce, Audi, le amate Range Rover e proprio la Bentley Mulsanne EWB, guidata fino a pochi anni prima della sua morte, quando i medici le proibirono di mettersi al volante.

Il valore e la personalizzazione

La vendita organizzata dalla casa d’aste Broad Arrow Auctions, però, non è andata buon fine e la Bentley Mulsanne EWB verniciata in verde Barnato e dotata di un motore V8 biturbo da 530 cavalli, che era stata stimata tra i 460.000 e i 520.000 dollari, è rimasta invenduta. Un vero peccato visto che la regina l’aveva personalizzata secondo i suoi gusti. L’auto, rimasta a disposizione della sovrana fino al 2019, presenta infatti diversi accorgimenti pensati appositamente per le sue esigenze: dagli interni in pelle ai tappeti in lana di pecora, fino a un supporto studiato per accogliere la sua inconfondibile borsa Launer London, collocato al posto del bracciolo centrale anteriore. A far perdere appeal agli occhi dei collezionisti sarebbe stata la rimozione di alcuni dettagli che rendevano la Bentley unica. Su Richiesta della famiglia reale, lo stemma reale incastonato nei pannelli di legno e il vassoio portaoggetti personalizzato sono stati rimossi e il vassoio sostituito con braccioli standard, privando la vettura di parte della sua unicità regale.