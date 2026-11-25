Il cammino verso la guarigione per Antonella Elia è entrato in una nuova, delicata fase. Intervenuta a “La volta buona”, trasmissione in onda su Rai1, la showgirl ha infatti fatto sapere che a partire dal prossimo 30 novembre comincerà la chemioterapia.

La scoperta della malattia

Tutto ha avuto inizio questo autunno. Dopo aver trascorso quasi due anni senza sottoporsi a visite ginecologiche di controllo, Antonella Elia ha deciso di rivolgersi a una specialista a causa di strani dolori al ventre. Gli accertamenti hanno portato alla diagnosi di un tumore ovarico borderline, una neoplasia epiteliale caratterizzata da cellule atipiche ma priva di invasione dello stroma.

A seguito della diagnosi, Antonella Elia è stata ricoverata presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, dove ha affrontato due operazioni ravvicinate. Il primo intervento, eseguito il 19 ottobre, ha comportato l’asportazione delle tube e delle ovaie. A distanza di poche settimane, il 13 novembre, si è reso necessario un secondo ingresso in sala operatoria per rimuovere altre tre formazioni. Per tutto il percorso, la showgirl non ha mancato di documentare tutto con dei video pubblicati sulle sue pagine social.

L’inizio della terapia

“Quando si entra nella malattia ci si illude che sia un percorso a breve termine. Invece è a lungo termine. Dopo il secondo intervento del 13 novembre, devo ancora fare un bel po’ di cose”, ha dichiarato la Elia nel corso della trasmissione condotta da Caterina Balivo. “Cerco di prenderla nel modo migliore. Confesso di avere paura. Per dirne una, ho paura degli aghi: fare le analisi del sangue mi terrorizza, le mie vene spariscono”, ha aggiunto.

Decisa a condividere con gli altri il suo percorso, la showgirl ha voluto mostrare tutto, anche le sue emozioni: “Quando si inizia un percorso di questo tipo ci si sente sempre più precari, diversi. È brutto da dire, ci si sente più vicini alla morte. Non è detto che tutto vada per il meglio”.

La Elia ha comunque voluto precisare di non avere soltanto pensieri negativi. Emozioni come la felicità, ad esempio, non se ne sono andate, ma hanno assunto connotati diversi. “Si vive in una bolla, si fa quel che si può”, ha concluso.