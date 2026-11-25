L’annuncio del ritiro di Federica Brignone ha colto tutti di sorpresa, ma non la sua famiglia che da tempo sapeva che il dolore al ginocchio era diventato un ostacolo per lei, che in pista non si è mai risparmiata. Oggi sono proprio loro, i genitori, il fratello e il fidanzato, a stringersi al suo fianco nel momento dell’addio allo sport. Loro che sono sempre stati il motore del suo successo, ma anche il supporto fondamentale per superare i momenti difficili.

“Il mio segreto? Non è poi così misterioso. Ha nomi e cognomi, quelli di mamma Maria Rosa, ex campionessa della Valanga rosa, di papà Daniele, maestro di sci, e di mio fratello Davide, uno che già da piccolo aveva la stoffa del campione. Diciamolo pure, io in casa ero la meno brava. La famiglia, il fidanzato, gli amici contribuiscono tutti a quell’amore che mi aiuta nei momenti difficili, mi sprona e mi dà la carica”, disse Federica Brignone ad aprile del 2025 sulle pagine del Corriere dopo aver conquistato la sua seconda Coppa del Mondo di sci alpino.

La mamma Maria Rosa

A bordo pista ad attenderla al traguardo ci sono sempre stati papà Daniele Brignone e mamma Maria Rosa “Ninna” Quario, che di sci se ne intende. Ex sciatrice alpina e giornalista sportiva, Ninna ha sempre supportato Federica fuori e dentro la pista, dandole consigli e suggerimenti, ma a volte anche mettendola di fronte alla dura realtà degli infortuni, come dopo l’ultimo grave problema al ginocchio, che l’ha portata a due interventi chirurgici. “Inizialmente sembrava davvero finita. I medici parlavano di dieci mesi per tornare alla normalità. Una cosa del genere significava superare la data delle Olimpiadi. Per me era un: va bene, basta pure così. Ma lei non ha mai smesso di crederci. Non lo diceva per sfida, ma perché il suo obiettivo era tornare a gareggiare, punto. Io l’ho assecondata perché ha sempre fatto scelte autonome”, raccontò Maria Rosa a febbraio a Fanpage, svelando di aver provato a convincere Federica a ritirarsi: “Le ho chiesto: ‘Ma perché non smetti ora che sei al massimo?’ Mi ha guardato malissimo e ha detto: ‘Non se ne parla proprio””.

Il fratello Davide

Dal 2017 accanto a lei in pista c’è il fratello, Davide Brignone, classe 1990 anche lui ex sciatore. Costretto a lasciare le competizioni per una serie di infortuni, Davide ha deciso di allenare la sorella e la grande sintonia tra loro ha portato a molte delle vittorie di Federica Brignone. “Siamo sempre stati molto legati, anche da bambini. Lui era il vero predestinato, a bloccarlo sono stati gli infortuni: tibia e perone, poi il bacino. Ora è la mia ombra, ha svoltato la mia carriera. È importantissimo avere accanto una persona che ti conosce fino in fondo e che ti vuole bene, soprattutto quando passi così tanto tempo lontano da casa”, confessò Federica al Corriere due anni fa. Eppure, prima del 2017, in molti si erano opposti al suo ruolo di preparatore e mental coach di Federica, ma con le vittorie conquistate in pista i due fratelli hanno dimostrato di aver avuto ragione contro ogni scetticismo iniziale: “C’è solo orgoglio perché io e Federica abbiamo lottato e questo ci fa onore: eravamo convinti delle nostre idee e abbiamo provato che erano giuste”, disse Davide Brignone nel 2025 dopo il trionfo della sciatrice nel superG di La Thuile.

Il fidanzato James

Tra gli affetti che hanno sostenuto Federica Brignone nella difficile decisione di ritirarsi dalle competizioni c’è anche il fidanzato, James Mbaye. L’ex cestista e modello, 36 anni, nato in Senegal ma cresciuto a Rimini, è al fianco di Federica dallo scorso autunno, quando si conobbero sul set dello spot per il Grana Padano, ma la relazione è stata ufficializzata solo ad aprile, quando insieme sono apparsi sul red carpet del Laureus World Sports Awards 2026 a Madrid. Della loro storia Brignone non ha mai parlato pubblicamente ma a farlo è stata mamma Maria Rosa, che in un’intervista al Messaggero mesi fa dichiarò: “Fede è molto riservata e non ama parlare della sua sfera privata e soprattutto non ama farsi vedere in pubblico con chi frequenta, ma mia figlia ha fatto benissimo a farsi fotografare con il suo nuovo compagno e a rendere pubblica questa bella storia d’amore: nella vita non bisogna mai nascondersi. E poi lei, in questo periodo, dopo le due indimenticabili medaglie d’oro vinte alle Olimpiadi, è veramente felice e appagata, più di quanto non lo fosse prima”.