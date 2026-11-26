Un calendario dell’Avvento da 148 dollari, cioccolatini di lusso e un’illustrazione che, secondo un’inchiesta del Daily Mail, sarebbe stata realizzata con l’intelligenza artificiale anziché da un artista. Meghan Markle finisce al centro delle polemiche per uno dei prodotti del suo marchio lifestyle As Ever, lanciato negli Stati Uniti. Al centro della vicenda c’è la confezione del calendario, che raffigura la residenza da 11 milioni di sterline della coppia a Montecito, in California. Un’immagine presentata come parte di un prodotto dal carattere artigianale, ma che, secondo le verifiche riportate dal quotidiano britannico, sarebbe stata creata attraverso strumenti generativi di OpenAI.

La verifica con SynthID

Il calendario contiene 24 cioccolatini realizzati dal marchio di lusso Compartés. La promozione del prodotto è accompagnata da un’immagine della tenuta dei Sussex al tramonto, tra decorazioni natalizie, luci e vegetazione. A corredo compare la frase: “Ventiquattro cioccolatini artigianali per addolcire ogni giorno, ispirati con cura al nostro giardino di Montecito”. A sollevare dubbi sull’origine dell’illustrazione è stata l’analisi del sistema SynthID, una tecnologia sviluppata da Google per identificare i contenuti generati con l’intelligenza artificiale attraverso una filigrana digitale invisibile. Secondo il Daily Mail, il controllo effettuato su diverse versioni dell’immagine, dopo aver isolato la sola illustrazione del calendario, avrebbe rilevato la presenza di questa marcatura, riconducendola a strumenti di OpenAI. Il quotidiano spiega di aver utilizzato il sistema di verifica su più materiali, tra cui un’immagine ravvicinata ufficiale, fotografie di Meghan con il prodotto e fotogrammi di video pubblicati da influencer. La verifica avrebbe dato esito positivo in tutti i casi in cui l’illustrazione era stata isolata dagli altri elementi fotografici.

Le critiche per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale

La vicenda riporta al centro una questione particolarmente delicata per il mondo della creatività: l’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro di illustratori, grafici e artisti. Le tecnologie generative vengono contestate da una parte dell’industria creativa perché, secondo le accuse, utilizzerebbero immagini, libri e altri contenuti protetti da copyright per addestrare i propri sistemi, senza un adeguato riconoscimento economico agli autori. Secondo uno studio sui dati del Bureau of Labor Statistics statunitense citato dall’analista economico Joseph Politano, dal 2022 sarebbero andati persi circa 200mila posti di lavoro nel settore creativo americano. Nel caso di As Ever, la questione assume un significato particolare anche per la comunicazione del marchio, che presenta diversi prodotti come “handcrafted”, ovvero realizzati artigianalmente. Il ricorso all’AI per la parte illustrativa viene quindi considerato in contrasto con l’immagine di cura e autenticità promossa dall’azienda.

Quanto sarebbe costato affidarsi a un illustratore

Un altro aspetto sollevato dall’inchiesta riguarda il costo che avrebbe comportato commissionare il lavoro a un professionista. Chris Koehler, graphic designer californiano che ha firmato progetti per film come Iron Man, Halloween e Jurassic Park, ha spiegato al Daily Mail che un incarico di questo tipo potrebbe essere pagato tra 2.500 e 10mila dollari, con una cifra più probabile compresa tra 4mila e 7mila. “Un lavoro del genere potrebbe dare a un illustratore una sicurezza importante in un periodo di grande incertezza”, ha osservato il professionista, sottolineando come il cliente avrebbe ricevuto un’opera originale, realizzata con esperienza e sensibilità artistica. Koehler ha definito deludente la scelta di ricorrere all’intelligenza artificiale, soprattutto considerando che Meghan proviene proprio dal mondo dello spettacolo e della creatività. A suo giudizio, eliminare gli artisti dal processo significa trasformare l’arte in un prodotto privo della componente umana che dovrebbe caratterizzarla.

Le precedenti immagini AI

Non sarebbe, secondo il Daily Mail, il primo caso di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella comunicazione di As Ever. Nei mesi precedenti, alcuni contenuti pubblicati sull’account Instagram del marchio erano stati contrassegnati automaticamente da Meta come “modificati con l’intelligenza artificiale”. Tra questi figuravano fotografie di Meghan con il suo labrador nero Pula e immagini della confettura di fragole aggiunta a un bicchiere di vino frizzante. Altri contenuti illustrati, invece, non riportavano alcuna indicazione sull’utilizzo dell’AI. La piattaforma distingue infatti tra fotografie realistiche generate o modificate con i propri strumenti e immagini stilizzate, per le quali l’etichettatura non è sempre obbligatoria. La scelta appare in contrasto con alcune precedenti dichiarazioni della duchessa. Lo scorso maggio Meghan aveva criticato l’impatto dell’intelligenza artificiale, sostenendo che fosse in grado di “accelerare e amplificare” i danni online. In passato, insieme al principe Harry, aveva inoltre accusato le aziende tecnologiche di favorire gli aspetti peggiori del comportamento umano, soprattutto in relazione alla diffusione di immagini manipolate e deepfake a sfondo sessuale. Il Daily Mail sottolinea anche la contraddizione con l’impegno ambientale del principe Harry, considerando il consumo di energia e acqua dei grandi centri dati necessari al funzionamento dell’AI.

Nessuna risposta dal marchio

L’inchiesta si inserisce in un quadro più ampio di discussione sul futuro delle professioni creative, sempre più esposte alla concorrenza degli strumenti generativi. Non risultano accuse di violazioni della legge nei confronti di Meghan o della sua azienda, ma la vicenda solleva interrogativi sulla coerenza tra la comunicazione di un marchio che punta sull’artigianalità e il ricorso a immagini prodotte dall’intelligenza artificiale. Il Daily Mail riferisce di aver contattato i rappresentanti della duchessa e il team di comunicazione di As Ever per ottenere un commento, senza ricevere risposta.