Non si poteva non parlare della “Lella” o non cercare di conoscerla. Il suo fascino era indiscutibile, la sua arte di fare moda anche, la sua capacità imprenditoriale poteva fare invidia persino alle menti della finanza italiana e non solo. La Chiesa di San Marco a Milano questa mattina era gremita di persone per i funerali di Rafaella Curiel. Parenti stretti, amici, collaboratrici e collaboratori, politici, musicisti, colleghi, ricoperta di fiori giornaliste di moda anche se oggi non scrivono più data l’età, ma diverse testate hanno inviato qualcuno per fare la cronaca di questa giornata triste. Fuori l’auto con la bara ricoperta di fiori bianchi. La figlia Gigliola e il figlio Gaetano, le nipoti, il marito di Gigliola, il marito Wimkel medico che l ha aiutata in questo anno molto difficile. La polmonite e la respirazione che non funzionava più l’hanno costretta a un ricovero breve in ospedale. Le sue ceneri o andranno al Famedio al Cimitero Maggiore ‘o forse dove era nata a Gardone, apriranno la busta i figli una volta riportata a casa e vedranno il fa farsi in base alle sue volontà.

La ” Lella”, soprannome tanto amato e affettuoso dagli amici, si chiamava Raffaella Curiel, una vera “intellettuale” specie nel campo della moda italiana e poi internazionale, dall’America al Giappone. Nata a Gardone Riviera (Brescia) nel 1943, il 9 gennaio (un Capricorno come me, non a caso andavamo d’accordo, tenera e tenace, capace di cadere nei sentimenti ma sempre è riuscita ad alzarsi) ma subito trasferitasi a Milano e il destino ha voluto che seguisse le orme della grande Gigliola, trasformando piano piano l’atélier materno in una maison all’avanguardia unendo passato e presente, senza mai perdere gli stilemi insegnateli dalla sua bella e brava madre.

Il suo vero nome era Raffaella Bettinelli, ma scelse di chiamarsi Curiel come la madre, diventando una vera icona del Made in Italy. L’amabile e colta, ma dal carattere acceso, soleva dire:” Un abito deve esaltare, non travestire la donna che lo indossa…”.

Già in lavorazione la Lella controllava ogni capo, dal ricamo all’impuntura di una giacca, ossessionata dalla perfezione, lavoratrice instancabile, se proprio la vogliamo paragonare allora parliamo di Coco Chanel…Cominciò a fumare tanto facendo le notate in sartoria,. I suoi disegni erano il vademecum erano i suoi vestiti e i suoi tessuti. Era colta la Curiel partì dai tubini che iniziò a fare anche la madre, a scoprire il corpo della donna con classe, i suoi preti à porter furono un trionfo come gli abiti da sera, le sete con perline e decori erano scaturiti da una fantasia impareggiabile, anche gli abiti estivi che si prestarono a creare capi moderni ispirandosi a Mondrian, senza dimenticare le luci e i colori di Vermeer, artisti del Rinascimento ma anche quadri di Skiele. Nel dopoguerra e nel periodo del boom economico per l’Italia, gli anni ’60 i punti di ritrovo di sarte e sarti era San Babila. Nel 1962 nasce la Camera Nazionale della Moda.

Raffaella Curiel

Perché sto raccontando tutto questo e altro a seguire, perché’ è morta Raffaella Curiel lasciando quarantenni e a salire fino a Ottantenni…I miei figli che l’hanno conosciuta bene, in particolare Martina, ma anche Lorenzo che mi ha detto:”… e la Gill?”. Nel senso la Gill, soprannome della figlia, diminutivo di Gigliola, perché la Lella volle chiamarla con il nome della madre Gigliola.

Ci ha lasciati a 83 anni la Lella. Ha vestito da Hillary Clinton a Margaret Thatcher, First Lady di Obama, ma anche “sciure” milanesi, la. Buona borghesia, mogli di magistrati come Borrelli, modelle note, Valentina Cortese, la Wanda Osiris l’adorava. Ha vestito anche me e i suoi abiti li conservo ancora ora, alcuni non mi vanno più bene, altri sì., icone da non lasciare morire. La sua sartoria milanese era un appuntamento per letterati, fotografi, architetti, avvocati, amici e amiche lady di ferro italiane e anche francesi o inglesi, la lista è lunga.

Sotto l’amministrazione socialista la Lella ebbe mano libera a fare della città una vera e propria passerella di abiti, di gente. Marta Marzotto era sbalordita, allora c’era ancora Guttuso, il noto pittore, Bob Krieger fotografava per amore della scena favolosa di colori e di ambienti. La Biki, la Fracci la applaudivano. La Lella non si perdeva mai la prima della Scala per federe sfilare i suoi abiti sulle sue clienti, ma lei l’abbonamento l’aveva per il giorno dopo. E’ risaputo che la Prima della Scala era una vetrina e tenori e orchestra o lo stesso Abbado o Muti…erano emozionati. Lei amica dei giornalisti, del prefetto e delle mogli, di scrittori e politici…Venivano da Roma anche loro con le compagne figli o figlie per la Prima della Scala il 7 dicembre giorno di Sant’Ambrogio. Tutto era un luccichio, specie gli abiti della Lella--. Quella Lella i che solo a 18 anni aveva creato la sua prima sfilata sotto l’egida di mamma Gigliola; siamo nel 1961. La passerella era ricca, la sua prima collezione ebbe un successo inaudito. La madre era bellissima come lei e la Gill, era orgogliosa in quella situazione tanto da piangere dietro le quinte. Gaetano Afeltra direttore di vari giornali, Il Corriere d’Informazione, amico di Buzzati, il Giorno…scrittore e opinionista, un amalfitano a Milano amico della prima Gigliola, lei gli aveva regalato in una grande cornice d’argento una sua foto fatta forse da Petri, una meraviglia. Rimase su quella scrivania per anni e i miei figli da ragazzini chiedevano chi era e lui diceva una grande stilista, anzi sarta. La parola stilista è arrivata dopo. Tornando alla Lella quando sfilava con la figlia era stupendo…l’una disinvolta e l’altra un po’ vergognosa, timida: due caratteri diversi che si completavano nell’affetto e nel lavoro. Le feste dalla Lella in via Cerva era un museo proprio come il Louvre, grandi sofà, quadri meravigliosi e vasi, oggettistica preziosa proveniente da viaggi, amore per l’arte, tante cornico con fotografie e tavolate a volontà. Il tocco anche in cucina lo dava lei, era una cuoca bravissima. Anche quando dalla Puglia la raggiunsi al Grand Hotel di Roma lei stava lavorando per una grande sfilata ed ebbe il tempo di cucinare ..era incredibile. Aveva come ufficio stampa Marian Fenghi, brava giornalista, un binomio che funzionò a lungo.

Arriviamo a tempi più recenti. La brava imprenditrice Lella vende il suo marchio al cinese Red Stone mantenendo il controllo della linea artistica e tutto doveva rimanere in famiglia. L’affare del secolo. Gli anni suoi, come i nostri, avanzavano ed era l’ora di mettere a frutto tutto il lavoro e lasciare poi ai figli un sostanzioso capitale. Gill era bravissima in sartoria, stupenda anche la sfilata per la Croce Rossa Italiana nei portici antichi del Museo della Scienza e della tecnica. sfilò anche una amica di mia figlia, la Maria Ricciardi, crocerossine e modelle, abiti severi e di grande stile, era estate…e fu uno spettacolo…per la Croce Rossa si raccolse per beneficenza parecchio. Era generosa la Curiel..

Raffaella Curiel e la figlia Gigliola, chiamata anche "Gill" (twitter)

Andare a vedere una mostra con lei significava vedere o immaginare già alcuni abiti ispirati a Giacomo Balla, Frida Kahlo…e tanti ricorderanno che quando lei sbocciò come artista si affasciarono sulla scena gli stilisti uomini come Gianni Versace e Giorgio Armani. Valentino era sovrano.

Dai tubini con drappeggi della madre, la Lella fece abiti da sera e da sposa inimitabili: era in grado di interpretare la natura di cui era fatto un capo. Da New York al volontariato. Nel 1992 aveva aperto uno Show Room nella Grande Mela. Grandi riconoscimenti li ebbe molto prima in anche in Giappone nel 2016. Il suo lavoro proseguiva affiancato all’impegno sociale come ..aiuti alla Lega Lombarda contro la droga, l’aiuto anche di persona ai sofferenti del Policlinico. La Lega per la Lotta contro i Tumori, Veronesi e altri erano caccia di finanziamenti per la ricerca…Ora che mi sovvien.. nel 2004 aprì anche l’ atelier con le detenute del carcere di San Vittore. con l’amico Gerolamo Sirchia che poi lasciò il “dipartimento ematico” al Policlinico per diventare Ministro della Sanità. Erano gli anni di Berlusconi. Con Sirchia la Lella lavorò a una grassa donazione di sangue per gli ospedali…Di donna c’era Krizia che ebbe successo, ma questa è un altra storia, la regina della moda era ed è sempre stata la Lella. Ebbe tanti riconoscimenti: l’Ambrogino d’oro, la nomina a Grande Ufficiale della Repubblica, la Lupa in bronzo della capitale, Roma…Le fu anche assegnato il titolo di Ambasciatrice per l’a Moda nel Mondo per l’Italia. Questo ed altro era la Lella e chi se non quella meravigliosa creatura poteva fare tanto e bene nel lavoro e nella vita privata?!