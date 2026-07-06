Belen Rodriguez rompe il silenzio: "Sto cercando di amarmi. Grazie alla mia famiglia ho smesso di stare male"

Dopo il difficile periodo vissuto a fine maggio Belen Rodriguez è tornata a parlare della sua vita privata. La showgirl argentina ha affidato ai social un lungo messaggio, in cui ha rassicurato i fan sul suo stato di salute dopo il recente ricovero in ospedale: “Con pazienza e circondata dalla mia famiglia e dalle amicizie giuste si smette di stare male”.

Si tratta della prima dichiarazione ufficiale di Belen dopo l'episodio avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 maggio, quando è stata ricoverata in codice giallo al Policlinico di Milano. L'argentina era stata trovata in forte stato di agitazione dalle forze dell’ordine e dal personale del 118 intervenuti nel suo appartamento dopo la segnalazione di alcuni vicini. Dimessa poche ore dopo il ricovero, la showgirl aveva messo in pausa la sua vita privata e professionale, destando preoccupazione tra i suoi fan.

Il messaggio sui social

Nelle scorse ore Belen ha deciso di rompere il silenzio, parlando apertamente del suo stato di salute: “I tempi duri arrivano per tutti, ci sono sofferenze, ci sono ferite che arrivano in profondità senza che uno se ne accorga, e ad un certo punto senti un vuoto incolmabile, perché loro sono riemerse, sono riaperte!...... ma con pazienza e circondata dalla mia famiglia e dalle amicizie giuste si smette di stare male.Diventa una scelta che piano piano diventa reale, scegliere di amare un'altra volta. E quello che sto cercando di fare da tempo, a volte ci riesco, altre un po meno..... adesso per esempio ho il cuore contento. Tutti abbiamo o avremo dei problemi, la cosa importante è non mollare mai, mai! È importante attraversare il dolore, non metterlo sotto il tappeto, perché prima o poi viene fuori. Sempre vostra, Belen”. A farle ritrovare il sorriso ci sarebbe anche la speciale amicizia con Gaetano Fidanzati.

Chi è Gaetano Fidanzati

Milanese, classe 1991, Gaetano Fidanzati è un personal trainer specializzato in discipline ad alta intensità come il CrossFit e le arti marziali. La sua preparazione lo ha portato a lavorare con numerosi volti noti dello spettacolo e dello sport come Ignazio Moser, che lo avrebbe fatto entrare in contatto proprio con Belén Rodríguez.

Molto attivo anche sui social, Gaetano Fidanzati conta oltre 7 mila follower, ai quali propone quotidianamente contenuti dedicati al fitness e al benessere. Negli ultimi tempi lui e Belen sono stati fotografati insieme più volte per le vie di Milano, alimentando le indiscrezioni su una presunta relazione sentimentale.