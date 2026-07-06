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Belen Rodriguez rompe il silenzio: "Sto cercando di amarmi. Grazie alla mia famiglia ho smesso di stare male"

Si tratta della prima dichiarazione ufficiale dell’argentina dopo l'episodio avvenuto a fine maggio, quando è stata ricoverata al Policlinico di Milano

Belen Rodriguez rompe il silenzio: "Sto cercando di amarmi. Grazie alla mia famiglia ho smesso di stare male"
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Dopo il difficile periodo vissuto a fine maggio Belen Rodriguez è tornata a parlare della sua vita privata. La showgirl argentina ha affidato ai social un lungo messaggio, in cui ha rassicurato i fan sul suo stato di salute dopo il recente ricovero in ospedale: “Con pazienza e circondata dalla mia famiglia e dalle amicizie giuste si smette di stare male”.

Si tratta della prima dichiarazione ufficiale di Belen dopo l'episodio avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 maggio, quando è stata ricoverata in codice giallo al Policlinico di Milano. L'argentina era stata trovata in forte stato di agitazione dalle forze dell’ordine e dal personale del 118 intervenuti nel suo appartamento dopo la segnalazione di alcuni vicini. Dimessa poche ore dopo il ricovero, la showgirl aveva messo in pausa la sua vita privata e professionale, destando preoccupazione tra i suoi fan.

Ora Belén trovi la forza di uscire dalla crisi

Il messaggio sui social

Nelle scorse ore Belen ha deciso di rompere il silenzio, parlando apertamente del suo stato di salute: “I tempi duri arrivano per tutti, ci sono sofferenze, ci sono ferite che arrivano in profondità senza che uno se ne accorga, e ad un certo punto senti un vuoto incolmabile, perché loro sono riemerse, sono riaperte!...... ma con pazienza e circondata dalla mia famiglia e dalle amicizie giuste si smette di stare male.Diventa una scelta che piano piano diventa reale, scegliere di amare un'altra volta. E quello che sto cercando di fare da tempo, a volte ci riesco, altre un po meno..... adesso per esempio ho il cuore contento. Tutti abbiamo o avremo dei problemi, la cosa importante è non mollare mai, mai! È importante attraversare il dolore, non metterlo sotto il tappeto, perché prima o poi viene fuori. Sempre vostra, Belen”. A farle ritrovare il sorriso ci sarebbe anche la speciale amicizia con Gaetano Fidanzati.

Chi è Gaetano Fidanzati

Milanese, classe 1991, Gaetano Fidanzati è un personal trainer specializzato in discipline ad alta intensità come il CrossFit e le arti marziali. La sua preparazione lo ha portato a lavorare con numerosi volti noti dello spettacolo e dello sport come Ignazio Moser, che lo avrebbe fatto entrare in contatto proprio con Belén Rodríguez.

Molto attivo anche sui social, Gaetano Fidanzati conta oltre 7 mila follower, ai quali propone quotidianamente contenuti dedicati al fitness e al benessere. Negli ultimi tempi lui e Belen sono stati fotografati insieme più volte per le vie di Milano, alimentando le indiscrezioni su una presunta relazione sentimentale.

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