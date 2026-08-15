Massimo Boldi ricoverato in ospedale dopo la caduta in strada a Forte dei Marmi

Ore di apprensione per le condizioni di salute di Massimo Boldi. L’attore è stato vittima di un brutto incidente avvenuto in strada mentre si trovava a Forte dei Marmi per alcuni giorni di vacanza e è finito in ospedale.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, Massimo Boldi stava passeggiando in centro a Forte dei Marmi in compagnia di alcuni amici. All’improvviso, non è chiaro se per un malore o per una disattenzione, è caduto a terra battendo violentemente la testa sul marciapiede di fronte al caffè Principe. Soccorso dal personale del locale e dagli amici, che hanno subito allertato il 118, Boldi è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Inizialmente i sanitari hanno deciso di portarlo al Pronto soccorso dell’ospedale Versilia poi i medici hanno optato per il trasferimento all’ospedale di Livorno.

Gli accertamenti

L’Adnkronos riferisce che Massimo Boldi “sarà sottoposto agli accertamenti medici necessari, anche se le sue condizioni al momento non desterebbero preoccupazioni particolari”. Lo scorso 23 luglio l’attore ha festeggiato 81 anni e sui social aveva ricevuto l’affetto di colleghi e amici del mondo dello spettacolo. In occasione del weekend di Ferragosto l’attore si era trasferito da Milano in Versilia per trascorrere alcuni giorni di relax al mare. Al momento dallo staff di Boldi non sono arrivate notizie sulle sue condizioni di salute attuali, ma è probabile che nelle prossime ore giungano aggiornamenti sul suo stato di salute. Intanto i fan non hanno mancato di dimostrargli il loro affetto e sostegno sui social con messaggi e commenti sotto agli ultimi post.