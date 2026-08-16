William e Kate, il severo divieto sui posti in aereo: “Ecco dove non possono viaggiare mai”

Essere un membro della Famiglia Reale significa dover sottostare a moltissime regole, anche e soprattutto quando si parla di viaggi. Lo sanno bene William e Kate, i futuri sovrani del Regno Unito, che quando salgono a bordo di un aereo non possono in realtà sedersi in ogni posto a disposizione. La coppia reale deve rispettare dei ferrei divieti.

A spiegare questo curioso retroscena è Helena Ford, ex hostess della British Airways. Stando a quanto riferito dall’ex assistente di volo, i Principi di Galles hanno il tassativo divieto di prenotare i posti nella cabina più esclusiva dell’aeromobile. Ford, oggi nota al pubblico televisivo per aver partecipato ai reality Love Island e Love Island: All Stars, ha condiviso questo aneddoto durante un’ospitata nel podcast britannico “Private Parts”, rammentando il periodo in cui ha servito i due Reali ad alta quota.

“Credo ci sia una regola per cui non possono volare nella classe più alta”, ha dichiarato la Ford. In un aereo con la First Class, William e Kate devono scegliere la Business. Se invece è presente solo la Business, allora la scelta dovrebbe ricadere sulla Premium Economy.

A conferma di ciò, sul volo in cui operava l’ex hostess, i due reali decisero di viaggiare in Business class, proprio per non andare in First class.

È importante sottolineare che questa indiscrezione si basa sulle dichiarazioni personali della Ford. Buckingham Palace non ha mai parlato di un simile vincolo. Inoltre, nel 2022, William e Kate vennero fotografati proprio nei posti di First Class di un volo British Airways, mentre si recavano a Boston.

Ma non finisce qui.

Durante i loro viaggi, i principi dovrebbero seguire anche altre regole. I due devono essere accompagnati dal personale di supporto e dagli agenti della sicurezza. E, per mantenere l’anonimato, indossando capi d’abbigliamento assolutamente comuni e casual. Secondo la Ford, Kate e William userebbero addirittura falsi nomi per non essere scoperti.