La boutique, i gemelli, la proposta e le nozze segrete: la storia d’amore tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Una foto, due mani e le fedi al dito. Così Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno annunciato al mondo di essersi sposati in gran segreto l’11 agosto. Il matrimonio si è celebrato a Cascais, località costiera a ovest di Lisbona, con una cerimonia civile intima, alla quale erano presenti i figli, le famiglie e pochi invitati. Dopo le false indiscrezioni sulle nozze a Madeira e i tanti pettegolezzi, il campione portoghese e l’influencer argentina hanno dimostrato che certe unioni non hanno bisogno di visibilità per essere celebrate.

L’incontro a Madrid

E’ il 2016. Cristiano Ronaldo è una delle stelle del Real Madrid e ha da poco concluso la relazione con la top model Irina Shayk. Georgina lavora in una boutique di Gucci a Madrid e Cristiano ne rimane subito affascinato. Tra loro inizia una frequentazione che l’argentina definirà “speciale” nel docufilm “I soy Georgina”, parlando degli inizi della loro storia: “Molte volte veniva a prendermi dopo il lavoro. Ricordo che una volta arrivò in Bugatti. I miei colleghi impazzirono. Loro arrivavano con l’autobus e io me ne andavo in Bugatti. Voglio dire, la gente non ci poteva credere”.

La prima apparizione pubblica

Gennaio 2017. Georgina e Ronaldo fanno la loro prima apparizione pubblica come coppia. In occasione della cerimonia di premiazione dei Best FIFA Football Awards a Zurigo, il campione e la fidanzata si presentano davanti ai fotografi insieme al figlio di Ronaldo, Cristiano Jr. Due mesi dopo, a marzo, il portoghese pubblica sui social network la prima foto con Georgina, uno scatto che li ritrae in un momento di quotidianità sul divano con un emoji a forma di cuore rosso.

La nascita di Alana

Giugno 2017. Ronaldo annuncia la nascita dei due gemelli Eva e Matteo nati da maternità surrogata e poche settimane dopo svela che Georgina è in attesa del loro primo figlio. Da Ibiza, dove si trova in vacanza con la famiglia, CR7 conferma al quotidiano spagnolo El Mundo: “Sono molto felice per il bimbo che arriverà”. Subito dopo Georgina appare sulla copertina di Hola!, mostrando le rotondità della gravidanza e a novembre dà alla luce Alana Martina. Su Twitter Ronaldo condivide la sua gioia: “Sia Geo che Alana stanno bene! Siamo tutti molto felici!”.

La gravidanza gemellare

Ottobre 2021. A quattro anni di distanza dalla nascita di Alana, Cristiano e Georgina annunciano di aspettare due gemelli. E’ il portoghese a dare la notizia sui social, pubblicando un selfie con Georgina in cui si vede l’ecografia: “Siamo felicissimi di annunciare che aspettiamo due gemelli. I nostri cuori sono pieni d’amore: non vediamo l’ora di conoscervi. #benedetti”.

La morte del figlio

Il 18 aprile 2022 Georgina dà alla luce i due bambini ma durante il parto il gemello maschio, Ángel, muore. Con un toccante post pubblicato su Instagram la coppia annuncia la dolorosa perdita: “È con la più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro bambino ci ha lasciati. È il dolore più grande che dei genitori possano provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e felicità”. Pochi giorni dopo Georgina torna a casa con la piccola Bella Esmeralda e pubblica la prima foto di famiglia insieme alla piccola.

La proposta

Agosto 2025. Con un post pubblicato su Instagram Georgina annuncia le nozze con Ronaldo. “Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite”, scrive l’argentina, mostrando l’anello che il campione portoghese le ha regalato come pegno d’amore durante una vacanza negli Emirati. “Non sono romantico, non mi sono inginocchiato. Non sono il tipo di ragazzo che porta fiori a casa ogni settimana. Ma sono romantico a modo mio”, racconterà Cristiano Ronaldo pochi giorni dopo in una intervista: “Lei sapeva che prima o poi glielo avrei chiesto, ma non sapeva come e quando. Prima di accettare mi ha chiesto diverse volte se era vero o se era uno scherzo. Mi ha chiesto se ero sincero e io le ho detto: “Ti voglio e voglio sposarti”. Non ho pianto, ma avevo le lacrime agli occhi”.

Le nozze segrete

L’11 agosto 2026 Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in gran segreto a Cascais in Portogallo. La coppia ha svelato di aver celebrato le nozze solo a cose fatte. A lungo si era parlato di Funchal, sull’isola di Madeira, terra natale del campione portoghese, come luogo scelto per il “sì”, ma quella che sembrava essere la destinazione delle nozze si è rivelata un depistaggio. Alla fine Cristiano e Georgina hanno scelto Cascais per dirsi sì lontano dai riflettori, circondati dai figli, dalle famiglie e da pochi intimi.