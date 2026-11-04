Charles Leclerc, nata la figlia Bianca, l’annuncio sui social

Fiocco rosa in casa Leclerc. Il pilota della Ferrari e la moglie, Alexandra Saint Mleux, sono diventati genitori: la piccola Bianca, primogenita della coppia, è nata il 3 novembre a Monte Carlo. La nascita, attesa da giorni, è stata annunciata attraverso i profili social di Charles Leclerc e Alexandra, che hanno condiviso con i loro follower la prima foto della bambina senza mostrarne il volto. A margine del post poche parole: il nome della piccola, un cuore bianco e la data di nascita.

Nonostante l’imminente appuntamento con il Gran Premio del Brasile, Charles Leclerc ha messo per un momento da parte gli impegni in pista per dedicarsi alla sua nuova famiglia. Per il pilota monegasco è tempo di godersi la gioia della paternità, lasciandosi alle spalle, almeno per qualche giorno, le tensioni e le polemiche che nelle ultime settimane lo hanno visto protagonista insieme al compagno di squadra Lewis Hamilton.

Per assistere al parto della moglie Leclerc è rientrato in fretta da San Paolo, lasciando la sua monoposto in mano a Dino Beganovic, pilota della Ferrari Driver Academy, che disputerà la prima sessione di prove libere di Interlagos. Una volta tornato a Monte Carlo, Charles ha messo da parte i panni del pilota per vestire quelli di neo papà. “La mia vita cambierà parecchio prima del 2027, sul fronte familiare. Non vediamo l’ora, è un periodo molto emozionante”, aveva detto alla vigilia del Gran Premio di Monza lo scorso agosto senza sapere, davvero, quali emozioni avrebbe provato con la nascita di Bianca.

Per Leclerc e la moglie Alexandra, l’arrivo della bambina rappresenta il culmine di tre anni d’amore cominciati nel 2023, quando la loro relazione è diventata ufficiale, e proseguiti con la proposta di matrimonio, arrivata a novembre dello scorso anno, e le nozze celebrate a febbraio. Un percorso che oggi si arricchisce della gioia più grande: l’arrivo della loro primogenita.