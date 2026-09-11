Cristèl Carrisi ha sposato (di nuovo) Davor Luksik: la foto con mamma Romina e l’assenza di Al Bano

Dieci anni dopo il primo “sì” Cristel Carrisi e Davor Luksic sono tornati a promettersi amore. La figlia di Al Bano e Romina e l’imprenditore croato hanno rinnovato le promesse con una cerimonia privata svoltasi a Roma negli scorsi giorni. La notizia è stata data dalla sorella di Cristel, Romina Junior, che ha celebrato la coppia con una dedica speciale condivisa sui social network insieme a una serie di foto della cerimonia.

La dedica di Romina Jr.

“Dieci anni dopo si sono ripromessi amore… quanto amo il loro amore. Così solido, divertente, rispettoso, silenzioso, sublime. Cristel se lo merita tutto”, ha scritto Romina, pubblicando alcune istantanee scattate con la sorella prima e dopo la cerimonia. Nelle immagini del ricevimento si vede anche mamma Romina Power, ma non Al Bano che invece la accompagnò all’altare il 3 settembre 2016, quando Cristel e Davor si sposarono a Lecce nella chiesa di San Matteo e festeggiarono insieme a oltre cinquecento invitati nella tenuta di famiglia a Cellino San Marco.

La cerimonia intima a Roma

Nell’anno del loro decimo anniversario la coppia ha scelto di rinnovare le promesse con una cerimonia più intima nel cuore della Capitale insieme ai tre figli e a pochi invitati tra familiari e amici. Una riservatezza interrotta solo dalle foto pubblicate su Instagram da Romina Junior. Nelle storie del suo account personale Romina ha condiviso con i suoi follower anche un video di Cristel in lacrime mentre rilegge le sue promesse: “Dieci anni fa ti ho promesso una vita insieme senza sapere davvero cosa significasse e ora lo so. Significa guardarsi cambiare a vicenda e continuare a riconoscere ancora la persona che c’è dentro. Sia nella tua versione migliore sia in quella peggiore, cercando comunque ancora la tua mano”.