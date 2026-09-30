La morte del padre, Cremonini, il rapporto con De Rossi: chi è Sarah Felberbaum

Sarah Felberbaum torna protagonista in tv nella serie Netflix “Maschi Veri”, in cui recita al fianco di Francesco Montanari. A tre anni di distanza dall’ultima prova in “Tina Anselmi - Una vita per la democrazia”, l’attrice si è rimessa in gioco in un ruolo decisamente lontano dal suo modo di vivere la vita. Una doppia sfida per lei che, nata a Londra e trasferitasi in Italia a un anno, ha costruito la sua carriera partendo dalle passerelle e arrivando al cinema.

Dagli anni della conduzione di “Top of the Pops” e “Uno Mattina Estate” alle fiction di successo come “Caterina e le sue figlie”, “Il giovane Montalbano”, “Giorni da leone” e “I Medici” fino al cinema, recitando in “Ti presento un amico”, “Maschi contro femmine” e “Il gioiellino” (ruolo che le è valso la prima candidatura ai David di Donatello come miglior attrice protagonista), Sarah Felberbaum ha saputo tenersi in equilibrio tra lavoro e famiglia. Sulle pagine del settimanale F, che le ha dedicato la copertina, l’attrice ha parlato della sua vita e dei momenti cruciali vissuti nell’ultimo anno.

La morte del padre e Cremonini

L’ultimo anno ha segnato profondamente Sarah Felberbaum. Lo scorso luglio l’attrice ha perso il padre: un lutto difficile da affrontare. “Non ho mai provato un dolore così grande. Aveva 96 anni, sapevo che il tempo stava per scadere e, per quanto fossi preparata, faccio ancora fatica ad accettare l’idea di non potergli più parlare. Sono sprofondata nel buio”, ha raccontato l’attrice. L’affetto e il sostegno della sua famiglia ma anche la quotidianità - accompagnare i figli a scuola, lavorare e occuparsi della casa - l’hanno aiutata ad andare avanti, ma la “vergogna” per essere tornata a una vita normale l’ha accompagnata per diverso tempo: “Non volevo confrontarmi con il mondo. Una sera mi hanno convinta ad andare al concerto di Cesare Cremonini al Circo Massimo. Lì ho provato un miscuglio indecifrabile di sentimenti. Il mio sistema nervoso era sovraccarico. Pensavo: ‘Non devo, non voglio essere qui’. Poi, per un secondo sono riuscita a cantare e ballare, ho dimenticato il dolore e nello stesso tempo ho provato vergogna per quell’attimo di leggerezza, come se non mi fosse concesso, e sono scoppiata a piangere. Allora l’ho raccontato e ho ricevuto una quantità di messaggi d’amore. Fortunatamente, ammettere la sofferenza, la fragilità, non è più un tabù, e dire che vai in terapia non è una vergogna”.

L’amore con Daniele De Rossi

Pur continuando a recitare e a portare avanti i suoi progetti professionali Sarah Felberbaum ha scelto di dare priorità alla famiglia. Dall’incontro nel 2011 con Daniele De Rossi alle nozze celebrate nel 2015 fino alla nascita dei figli, Olivia e Noah, l’attrice ha costruito il suo equilibrio sugli affetti. Da quando De Rossi si è trasferito in Liguria per allenare il Genoa, la coppia vive una relazione a distanza (lei è rimasta a Roma con i loro due figli), ma questo non ha impedito loro di coltivare il sentimento che li unisce da quindici anni e di essere una priorità l’uno per l’altra: “Di recente ero a Milano. Invece di tornare a Roma ho preso il treno, sono andata a Genova e abbiamo cenato sul terrazzo. È stato molto romantico. Faticoso, certo. Ho dormito con lui e sono ripartita all’alba, ma quando stai con la persona che ami anche il piccolo sacrificio è bello soprattutto per un amore che sai essere diverso, speciale, unico”.

L’adozione di Gaia

Per l’attrice il senso di famiglia passa anche dal legame costruito con Gaia, la figlia che Daniele De Rossi ha avuto dal suo primo matrimonio. Un rapporto d’affetto costruito negli anni e lontano dai riflettori, che ora sta per rafforzarsi. Sarah Felberbaum ha infatti scelto di adottarla, accogliendo una decisione presa dalla ragazza, che oggi ha 21 anni. “Non ne ho parlato ma poi la notizia è venuta fuori in un sito di gossip. E’ stata una sua decisione e io ho accettato”, ha spiegato. La procedura di adozione prevista dalla legge, ha precisato l’attrice, richiede che sia l’adottante a presentare la richiesta. Lo scorso luglio, in occasione dei suoi 21 anni, Sarah aveva dedicato a Gaia un messaggio sui social, condividendo alcuni scatti per festeggiare il suo compleanno.