Casiraghi e Morante alla Milanesiana d’autunno

«La Milanesiana ha una sua vita autonoma. Ha chiesto lei di essere riaperta per tre incontri». Elisabetta Sgarbi si affida a una metafora pirotecnica per spiegare perché per tre date – 26 e 27 ottobre, 2 novembre – a Milano e Bologna andrà in scena quella che l’editrice e regista ha battezzato come «La Milanesiana d’Autunno», da lei ideata e diretta. Con il supporto economico di Francesco Bernardi e Illumia, Sgarbi realizza un programma di grande interesse, legato all’uscita di due libri per i tipi de La Nave di Teseo: «La crepa» di Charlotte Casiraghi e «Dieci storie pop» di Laura Morante.

Charlotte Casiraghi è attesa al Teatro Parenti di Milano il 26 ottobre (ore 18.30), concerto a seguire di Hildegard De Stefano; e all’Illumia Auditorium di Bologna il 27 ottobre (ore 21) con concerto di Rahmin Bahrami. Il 2 novembre ancora al Franco Parenti di Milano (ore 21) Laura Morante e, a conclusione, Bobby Solo in concerto.