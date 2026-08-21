Cristina Marino e Luca Argentero, lo sfogo dopo l’annuncio della gravidanza: “Volevamo scegliere noi se e quando dirlo”

La gioia di Cristina Marino e Luca Argentero per l’arrivo del terzo figlio si è mescolata all’amarezza. I due attori hanno scelto di parlare pubblicamente della gravidanza dopo che la notizia era stata anticipata da paparazzi e giornalisti, togliendo loro la possibilità di decidere come e quando condividere un momento così intimo. Così, dopo il romantico annuncio “la vita, ancora”, la coppia ha affidato ai social un lungo sfogo, senza nascondere la delusione per quella che considerano un’invasione della loro sfera privata.

Il messaggio sui social

“Siamo grati alla vita per questo regalo. Purtroppo, però, siamo profondamente dispiaciuti dal fatto che qualcuno abbia deciso di comunicare una gravidanza prima che potessimo farlo noi”, hanno scritto i due attori, pubblicando la nota nelle Stories dei rispettivi profili Instagram. “Prima di parlarne pubblicamente volevamo vivere questo momento con la cura che merita e, soprattutto, scegliere noi se e quando rendere pubblica una notizia così importante della nostra vita. Invece paparazzi e giornalisti hanno deciso che il nostro privato fosse una notizia da dare prima ancora che noi avessimo la possibilità, il tempo e la certezza di poterlo fare”.

La delusione ha poi lasciato spazio a una presa di posizione più netta, soprattutto nei confronti di chi considera la violazione della privacy una conseguenza inevitabile della loro esposizione pubblica: “Anticipiamo i soliti commenti: no, non riteniamo che questo “faccia parte del gioco”. E no, non dobbiamo proprio nulla del nostro percorso professionale agli stessi soggetti che si arrogano il diritto di commentare pubblicamente un “pancino sospetto”. Speriamo davvero che scegliate di leggere altro in questi ultimi scampoli d’estate”.

L’amore vissuto lontano dai riflettori

Con il messaggio condiviso sui social Cristina Marino e Luca Argentero hanno scelto di tenere fede alla promessa che si erano fatti sin dall’inizio della loro storia: tenere il gossip fuori dalla propria vita privata, proteggendo con discrezione la famiglia e soprattutto i figli. I due attori hanno sempre scelto di raccontarsi al pubblico quando e come hanno ritenuto opportuno, condividendo con i loro fan i momenti più importanti secondo i propri tempi. Anche questa volta avrebbero voluto fare lo stesso: vivere la gioia dell’arrivo del loro terzo figlio nel modo più intimo possibile, per poi scegliere insieme il momento giusto per raccontarlo al mondo.