Luca Argentero e Cristina Marino in attesa del terzo figlio: “La vita, ancora”

Luca Argentero e Cristina Marino si preparano a diventare genitori per la terza volta. La notizia della gravidanza era iniziata a circolare la settimana scorsa, ma l’indiscrezione arrivata dalla stampa scandalistica non aveva trovato conferme dirette dalla coppia. Ora, a distanza di una settimana dalle voci, i due attori hanno annunciato il lieto evento.

Il post sui social

Come già era accaduto per le due precedenti gravidanze, Luca Argentero e Cristina Marino hanno scelto i social network per condividere con i follower la gioia per l’arrivo del terzo figlio. La coppia ha pubblicato uno scatto in bianco e nero al mare - una foto realizzata durante le recenti vacanze trascorse insieme ad alcuni amici – dove Cristina mostra per la prima volta il pancione mentre Luca la abbraccia da dietro. A corredo della fotografia poche ma significative parole: ‘’La vita, ancora’’. Com’era prevedibile il post ha raccolto migliaia di like in pochissimo tempo e centinaia di messaggi di congratulazioni per il terzo figlio in arrivo.

Le parole di Argentero

Anche l’attore protagonista di “Doc – Nelle tue mani” ha condiviso sulla sua pagina il post della moglie Cristina, aggiungendo nei commenti una nota ironica sul futuro della famiglia: ‘’Amore, dobbiamo cambiare macchina’’. Poi Luca Argentero ha scritto un altro commento decisamente più romantico: ‘’Ti amo’. Per la coppia di attori, sposati dal giugno 2021, si apre dunque un nuovo capitolo familiare. Argentero e Marino hanno già due figli, Nina Speranza nata nel 2020 e Noè Roberto, nato nel 2023. L’arrivo del terzo figlio sembra così dare una nuova chiave di lettura anche alla scelta di Argentero di lasciare progressivamente il ruolo di Andrea Fanti in “Doc – Nelle tue mani”. Alla luce della gravidanza della moglie Cristina, l’attore avrebbe scelto di rallentare gli impegni sul set per dedicarsi alla famiglia e ai tre figli.