Fedez in ospedale: corsa in ambulanza al Fatebenefratelli per un malore

Il rapper Fedez è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano nella serata di lunedì 20 luglio. Secondo quanto riportato da Adnkronos, il cantante si sarebbe recato nella struttura sanitaria per alcuni problemi gastrici. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute né è stato chiarito se il ricovero si sia protratto oltre gli accertamenti effettuati in ospedale.

Il ritorno al Fatebenefratelli

Per Federico Leonardo Lucia il Fatebenefratelli rappresenta un luogo già legato a uno dei momenti più delicati della sua storia clinica. Proprio nella struttura milanese, nel 2023, il rapper era stato sottoposto a un intervento d'urgenza dopo una grave emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere.

Il momento felice nella vita privata

I problemi di salute arrivano a pochi giorni da una notizia felice nella vita privata. Fedez è infatti diventato padre per la terza volta: la compagna Giulia Honegger ha dato alla luce il piccolo Edoardo Lupo. Lo stesso artista aveva condiviso sui social le prime immagini del neonato dall'ospedale San Raffaele di Milano, scrivendo: "Una gioia così grande". Edoardo si aggiunge a Leone e Vittoria, i due figli avuti dal precedente matrimonio con Chiara Ferragni.

I precedenti problemi di salute: il tumore al pancreas e i ricoveri

Negli ultimi anni Fedez ha affrontato diversi problemi di salute. Nel marzo 2022 annunciò di essere affetto da un raro tumore neuroendocrino del pancreas, scoperto in fase precoce. Il rapper fu sottoposto al San Raffaele di Milano a un intervento chirurgico durato circa sei ore, durante il quale venne asportata una parte del pancreas insieme alla neoplasia. Successivamente spiegò che gli esami istologici avevano dato esito favorevole e che non sarebbe stato necessario ricorrere alla chemioterapia. Nel settembre 2023 Fedez venne ricoverato d'urgenza al Fatebenefratelli per una grave emorragia interna causata da due ulcere, che rese necessarie trasfusioni di sangue. Nei giorni successivi fu sottoposto anche a una gastroscopia urgente in seguito a un nuovo sanguinamento, prima delle dimissioni. Un ulteriore ricovero si è verificato nel luglio 2024, quando lo stesso artista spiegò sui social di aver avuto un'altra emorragia interna.

Fedez precisò che gli episodi non erano dovuti ad abuso di alcol o droghe, ma alla maggiore fragilità dell'area interessata dall'intervento chirurgico del 2022, sottolineando di essere più esposto a ulcere e sanguinamenti. Secondo il chirurgo Massimo Falconi, che lo operò al San Raffaele, le ulcere anastomotiche possono rappresentare una complicanza rara dell'intervento e richiedono un attento monitoraggio nel tempo.