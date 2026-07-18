Fedez papà per la terza volta: è nato Edoardo Lupo Lucia

"Tu sei al primo posto in questa vita che mi sembra nuova”, cantava Fedez nel 2018 in “Prima di ogni cosa”, canzone dedicata al figlio Leone. Oggi, quelle stesse parole, il rapper di Rozzano le dedica a Edoardo Lupo, il figlio che la compagna Giulia Honegger ha dato alla luce nelle scorse ore all'ospedale San Raffaele di Milano.

La notizia è stata data dal settimanale Gente, ma sui profili ufficiali della coppia non sono arrivate conferme. La nascita di Edoardo Lupo era attesa per la fine di luglio, ma il terzogenito di Federico Lucia sembra abbia deciso di anticipare i tempi. Solo pochi giorni fa Fedez aveva condiviso alcuni scatti di Giulia con il pancione mentre si trovavano in vacanza a Forte dei Marmi.

I tre figli

Per il rapper milanese comincia un nuovo capitolo da padre con la nascita di Edoardo Lupo Lucia. Il piccolo arriva a otto anni di distanza dalla nascita del primogenito, Leone, nato il 19 marzo 2018, e a cinque anni da quella della figlia Vittoria, venuta alla luce il 23 marzo 2021, entrambi nati dal matrimonio con Chiara Ferragni. Nel corso degli anni ai figli il rapper ha dedicato rispettivamente “Prima di ogni cosa” e “Vittoria” e non è difficile immaginare che, presto, anche il piccolo Edoardo possa avere una canzone a lui dedicata.

La storia con Giulia

La storia d'amore tra Fedez e Giulia è stata ufficializzata alla fine dell'estate 2025, ma la frequentazione era iniziata mesi prima subito dopo il divorzio da Chiara Ferragni. La coppia venne fotografata in Versilia allo stabilimento balneare dell'amico Leonardo Maria Del Vecchio e la storia diventò pubblica.

Da allora, i due hanno scelto di vivere la relazione con maggiore riservatezza rispetto al passato: una decisione condivisa anche quando Giulia è rimasta incinta. Dopo settimane di indiscrezioni fu Fedez a confermare la gravidanza ad aprile, pubblicando una foto della fidanzata con il pancione.