Gastroscopia d'urgenza per Fedez: il rapper in ospedale dopo un'emorragia

Ancora un esame d'urgenza per il rapper Fedez, che nelle ultime ore è stato sottoposto a un trattamento chirurgico per fermare una perdita di sangue rilevata a seguito di una gastroscopia. L'intervento è stato eseguito presso un ospedale milanese, il Policlinico. Lo scorso settembre il rapper era stato ricoverato per una decina di giorni all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, e operato, per un'emorragia interna causata da due ulcere. È stato il rapper a rivelare di trovarsi di nuovo in ospedale e, stando alle sue parole, non è escluso che anche stavolta possa essersi trattarsi di un'altro problema simile.

" Sono tipo dj Khaled quando dice 'another one' ma con le emorragie interne ", cerca di scherzare Fedez dal letto di ospedale di quello che sembra essere il pronto soccorso. Il rapper è monitorato e dovrà trascorrere qualche giorno ricoverato prima di poter tornare alla sua prima estate da single che, come da lui stesso documentato, appare piuttosto movimentata. " Grazie di cuore ai dottori e agli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l'emorragia interna prima che fosse troppo tardi, per fortuna ", scrive ancora il cantante. Poi, dal letto di ospedale lancia un messaggio a un destinatario ignoto: " È in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle ".

A chi potrebbe riferirsi il cantante? Di certo a qualcuno che in questo momento non gli sta mostrando la vicinanza che lui vorrebbe, anche se preferisce evitare di fare nomi, forse per non alimentare polemiche in un momento così difficile.

Articolo in aggiornamento