"Ha imparato a truffare". Mauro Icardi e le foto del conto bancario di Wanda Nara

Da un lato Wanda Nara e dall’altro Mauro Icardi. Quella che potrebbe sembrare l’ennesima ripicca tra ex fidanzati, si trasforma nel più classico dei ring mediatici che albergano sui social. L’oggetto del contendere, come spesso accade in questi casi, è proprio il denaro. L’ex attaccante dell'Inter ha accusato la moglie di avergli rubato circa sette milioni di euro dal suo conto personale. Ma non basta: le prove sono state pubblicate sui rispettivi canali social ufficiali con tanto di prova fotografica e documentale.

Ma facciamo un passo indietro. Tutto parte dallo scontro tra i due per vedere i figli. Icardi contestava all’ex moglie di avere utilizzato le maniere forti per non farlo avvicinare alle due figlie, Isabela e Francesca, e gli altri tre figli che l’ex moglie ha avuto con Maxi Lopez. Il calciatore argentino ha poi rivisto i bambini ma non sono passate inosservate le accuse della Nara. La showgirl argentina ha deciso di rivolgersi direttamente alla nuova fidanzata di Icardi: "Un altro riavvicinamento che questa strnza, figlia di puttana, rovina”. Poi ha aggiunto: “Pagherai per ogni lacrima versata dalle mie figlie. Figlia di puttana! Dopo due mesi, siamo riusciti a far vedere le figlie al loro padre, e tu vai a scuola? E fai in modo che la mia figlia più piccola non possa fare merenda con suo padre. Sei una persona orribile!!!".

Icardi ha risposto per le rime e, chiarito l’episodio con le figlie, ha accusato l’ex moglie. “Guardando il mio telefono ho trovato un'altra prova... Ovviamente, il furto di 7 milioni di euro trasferiti sul suo conto personale è stato segnalato in Italia. Ha imparato a truffare come il suo presunto "avvocato"?”, ha scritto sui social.