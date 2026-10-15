Harry e Meghan, bagno di folla nel primo impegno pubblico a Nottingham

Tutti si aspettavano una tiepida accoglienza, invece la prima uscita pubblica di Harry e Meghan è stata un vero e proprio bagno di folla. I duchi di Sussex si sono presentati a Nottingham per il primo impegno ufficiale dal loro rientro nel Regno Unito e ad aspettarli c’erano centinaia di persone.

Pur non essendo più membri operativi della Famiglia Reale, Harry e Meghan hanno deciso di avere un ruolo attivo nella comunità inglese e a Nottingham hanno fatto visita a diverse organizzazioni di volontariato, tra cui il Community Recording Studio, un ente benefico con cui Harry ha un legame di lunga data. Nel 2017, subito dopo l’annuncio del fidanzamento, infatti, i Sussex svolsero il loro primo impegno reale ufficiale proprio nella cittadina delle Midlands e, oggi come allora, l’accoglienza riservata alla coppia è stata la stessa.

Le immagini e i video condivisi dalla stampa inglese raccontano di centinaia di persone assiepate ai lati della strada transennata. Tra sorrisi, strette di mano, richieste di selfie e qualche scambio di battute, Harry e Meghan non si sono sottratti alle attenzioni dei presenti e per loro non sono mancati neppure regali e fiori, mentre il duca ha più volte cinto Meghan con un braccio, in un gesto di protezione. Come riferito dai tabloid, parlando con alcune persone in attesa lungo la strada, la duchessa si sarebbe detta entusiasta dell’accoglienza: “È meraviglioso essere tornata. Oggi il tempo è splendido. Siamo stati fortunati”.

Sempre al fianco della moglie, il principe Harry è apparso sereno e felice di essere tornato in mezzo alla sua gente dopo la lunga permanenza negli Stati Uniti. Tra i momenti più significativi della giornata segnalati dai tabloid inglesi c’è il bacio dato dalla duchessa a Irene Hardman, 90 anni, che già nel 2017 era presente alla visita reale dei Sussex e che – dieci anni dopo - è tornata ad accoglierli portando con sé una fotografia incorniciata di quel primo incontro. Tra le tante immagini della visita, una su tutte ha attirato l’attenzione: Meghan che si inchina davanti alla folla, portando le mani al petto in segno di gratitudine per l’accoglienza ricevuta.