Ancora una volta una delle residenze dei reali britannici sarebbe stata violata. Si tratta di Anmer Hall, la residenza di campagna nel Norfolk dove William, Kate e i loro figli trascorrono abitualmente le vacanze. L’indiscrezione è arrivata dal Sun ed è stata confermata dalla polizia del Norfolk. Per fortuna al momento dell’intrusione i principi non erano in casa.

Tentativo di furto

Durante la notte dello scorso 23 novembre due persone avrebbero cercato di entrare nella casa di William e Kate nel Norfolk. La polizia è riuscita a fermarle dopo aver notato una “attività sospetta” attorno alla residenza, riporta il Sun. Si tratterebbe di due uomini, di cui non sono state rese note le generalità, che ora sarebbero accusati di “violazione di domicilio” e sospettati di tentato furto.

Al momento dell’intrusione William, Kate i figli, i principi George, Charlotte e Louis, si trovavano a Forest Lodge (Windsor), la loro residenza ufficiale. Tuttavia Anmer Hall, dono della regina Elisabetta per le nozze dei futuri sovrani, è la dimora in cui di solito la giovane famiglia trascorre i fine settimana e le vacanze.

La polizia del Norfolk ha confermato la notizia nel pomeriggio del 24 novembre 2026 in un comunicato, citato ancora dal Sun: “Due uomini sono stati arrestati per sospetto furto in conseguenza di un episodio avvenuto nella proprietà di Sandringham la scorsa notte. La polizia è stata chiamata prima delle 18, a seguito di una segnalazione di attività sospetta nella proprietà”. La nota spiega ancora: “Sono stati schierati gli agenti, supportati da unità specializzate, inclusi cani poliziotto, droni e gli elicotteri del National Police Air Service, che hanno partecipato alle ricerche nella zona”.

Nella casa di William e Kate

Stando al comunicato della polizia del Norfolk per ora i due uomini sorpresi all’interno della tenuta “rimangono in custodia della polizia”, mentre “le indagini sono ancora in corso”. Kensington Palace non ha commentato la notizia, che è arrivata quasi in contemporanea all’incontro tra il principe William e il primo ministro britannico Andy Burnham, avvenuto al 10 di Downing Street, il 24 novembre 2026.

Il principe William insieme al primo ministro Andy Burnham al n.10 di Downing Street (TOBY MELVILLE/AFP)

Il colloquio tra i due, riportato dalla Bbc, è di importanza storica: è la prima volta, infatti, che un erede al trono mette piede nella residenza e ufficio del primo ministro in carica. Neppure i sovrani hanno l’abitudine di recarvisi. Come segnala l’agenzia Ansa, l’ultima a farlo fu la regina Elisabetta, nel 2012.

Per tradizione i Re ricevono il primo ministro una volta a settimana, il mercoledì, a Buckingham Palace. Al principe di Galles, invece, è concesso un incontro all’anno con il primo ministro, ma non si tiene mai a Downing Street.

Il presunto tentativo di furto ad Anmer Hall non ha oscurato la cronaca del meeting, incentrato sulla difficile condizione dei senzatetto nel regno, ma ha parzialmente spostato l’attenzione mediatica sulla questione relativa alla sicurezza dei reali, soprattutto in questo periodo segnato da guerre e, in particolare, dalla concreta minaccia di una guerra ibrida.