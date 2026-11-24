C’è un dettaglio che, nelle ultime apparizioni pubbliche di Meghan Markle, non è sfuggito agli osservatori più attenti: da ormai diversi mesi, la Duchessa du Sussex non indossa più all’anulare il suo bellissimo anello di fidanzamento. Il gioiello donato dal principe Harry a sua moglie nel novembre 2017, in occasione della proposta di matrimonio, è sparito dai radar. Da tempo, ormai, la Markle porta soltanto la fede nuziale in oro gallese.

La storia dell’anello

È importante ricordare l’importanza simbolica del monile. L’anello fu ideato personalmente da Harry con la collaborazione dei gioiellieri di corte Cleave & Company. Al centro brilla un diamante taglio cuscino proveniente dal Botswana – luogo cruciale all’inizio della loro relazione – affiancato da due diamanti più piccoli appartenuti alla collezione privata di Lady Diana. Un legame diretto con la memoria della principessa del Galles che ha sempre reso quell’oggetto particolarmente caro non solo ai Sussex, ma anche al pubblico.

Un gioiello non soltanto bello, dunque, ma anche di indiscutibile importanza. Gli amanti della Famiglia Reale ritengono impensabile che la Duchessa decida di separarsene. Deve dunque esserci una ragione se il monile non si trova più al suo posto.

Le teorie

Nelle ultime settimane, diverse testate anglosassoni e americane hanno provato a ricostruire cosa possa essere accaduto al gioiello, scartando – almeno per il momento – le voci cicliche di una crisi coniugale, smentite dalla presenza costante della fede nuziale e dalla complicità mostrata dalla coppia.

Le ipotesi più accreditate dagli addetti ai lavori ruotano invece attorno a questioni squisitamente tecniche. Secondo alcuni, l’anello potrebbe essersi rotto/rovinato a causa delle numerose modifiche apportate. A quanto pare, infatti, nel corso degli anni la montatura d’oro è stata spesso alterata. Nel 2019, la fascia è stata sostituita con una fedina molto più sottile tempestata di micro-pavé di diamanti; nel 2022 sono state aggiunte altre pietre intorno alla montatura centrale; infine, alcuni ritengono che alla pietra sia stato dato un taglio smeraldo, almeno lo scorso anno. Tutte queste modifiche, secondo gli esperti, potrebbero effettivamente portare a un indebolimento generale e a una conseguente riparazione.

Secondo altri appassionati di Royal Family e gioielleria, l’anello di Meghan Markle starebbe subendo l’ennesima modifica. Anche nel 2023, del resto, il monile sparì per mesi per questa ragione.

Interpellato dalla stampa statunitense l’ex maggiordomo reale Grant Harrold ha infine parlato di una possibile scelta dettata dal bisogno di praticità. Meghan ha avuto diversi impegni nell’ultimo periodo, e ha inoltre cercato di dare un’immagine di sobrietà. Potrebbe quindi aver deciso di lasciare l’anello.