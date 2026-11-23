Con l’avvicinarsi del capitolo conclusivo del Grande Fratello Vip, la tensione nella Casa è alle stelle: questa sera, in occasione della semifinale, potrebbero esserci due eliminazioni, con il rischio per alcuni concorrenti di dover abbandonare il gioco a un passo dal traguardo. Intanto, nei pronostici degli esperti Sisal, si profila un testa a testa tra Andreas Müller e Federica Morello, entrambi favoriti per la vittoria finale.

Appaiati a quota 2,25, il ballerino e la modella ligure guidano la corsa al trionfo, ma con due percorsi molto diversi. Se Müller era già tra i principali favoriti fin dalla prima puntata, a sorprendere è soprattutto la rimonta di Morello che, partita da una quota iniziale di 25,00, ha progressivamente guadagnato terreno grazie al consenso del pubblico.

Alle loro spalle c’è Marina La Rosa, già qualificata alla finale, offerta a 6,00. Più distanti dal traguardo Alessandro Roncaccia (7,50) e Guendalina Tavassi (9,00), mentre la vittoria di Giulia Provvedi è proposta a 20,00 su Sisal.it. Ma chi rischia di fermarsi proprio a un passo dalla finale? Piera Meloni e Alessandro Varsi, la cui probabilità di trionfare lunedì prossimo pagherebbe 50 volte la posta.