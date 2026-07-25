Il Milan, la nascita di Leo e il matrimonio in Puglia: la storia tra Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante

Per tre giorni la Puglia si è trasformata nella capitale del calcio internazionale e non per un match di Champions. Il motivo? Le nozze di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante. Il portiere della Nazionale e la storica fidanzata hanno coronato il loro sogno d’amore, cominciata nel 2015, con un matrimonio durato tre giorni, che ha visto sbarcare nel Salento grandi nomi del calcio italiano e internazionale da Paolo Maldini, Sandro Tonali e Roberto Mancini a Erling Haaland e Mateo Kovacic.

L’inizio della storia

Giugno 2013. Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si conoscono già: vivono entrambi a Castellammare di Stabia e frequentano le stesse amicizie e gli stessi posti. Da dieci anni Gigio gioca nella formazione locale, il Club Napoli, nel ruolo di portiere, quando arriva la sua grande occasione: giocare nelle Giovanili del Milan. Per indossare la maglia rossonera Gianluigi lascia la sua città destinazione Milano.

Il trasferimento al Milan

Ottobre 2015. Dopo due stagioni nelle Giovanili del Milan, a soli 16 anni, Gianluigi esordisce in Serie A nel match contro il Sassuolo e dimostra di avere un talento innato tra i pali. Lontano dal campo, però, il portiere rossonero riallaccia i rapporti con Alessia, che nel frattempo si è iscritta all’Università, e i due iniziano a frequentarsi a distanza con sms e telefonate.

La convivenza

Estate 2017. Dopo un anno di frequentazione Alessia decide di fare un passo importante. Lascia Napoli, dove studia, e si trasferisce a Milano per iniziare una convivenza con Gigio. Tra gli impegni calcistici e quelli legati allo studio la coppia vive la relazione alla luce del sole, ma lontano dai social network.

Gli Europei del 2020

Estate 2020. La Nazionale è impegnata negli Europei e Gianluigi Donnarumma è uno dei grandi protagonisti del torneo. Proprio grazie a lui l’Italia conquista il titolo battendo l’Inghilterra nella finale di Londra per 3-2. Ai rigori il portiere azzurro para il tiro di Saka che gli vale, oltre alla vittoria dell’Italia a Wembley, il premio come miglior giocatore di Euro 2020. Sugli spalti, ad assistere al trionfo di Gigio e degli Azzurri, c’è anche Alessia.

Il trasferimento a Parigi

14 luglio 2021. Gianluigi lascia Milano destinazione Parigi. Il portiere firma un contratto milionario con il PSG e debutta nella Ligue 1 l’11 settembre. Alessia si è da poco laureata e segue Gigio in Francia. L’ultima estate italiana la trascorrono in Sardegna, a Porto Cervo, per poi cominciare una nuova vita all’ombra della torre Eiffel.

La rapina in casa

Luglio 2023. Gianluigi e Alessia sono vittime di una rapina a mano armata. Il portiere del Paris Saint-Germain e la compagna vengono minacciati e aggrediti da una banda di rapinatori mentre si trovano nel loro appartamento nell’ottavo arrondissement di Parigi. Oltre all’ingente bottino, entrambi vengono feriti e finiscono in ospedale fortunatamente senza gravi conseguenze.

La nascita di Leo

Maggio 2024. Con un post a sorpresa pubblicato sui social Alessia e Gianluigi annunciano di essere in attesa del primo figlio. “Non vediamo l’ora di incontrarti”: scrivono il portiere e la fidanzata, che mostra il pancione ai fan indossando la maglia di Grigio della Nazionale italiana. Il 13 settembre 2024 nasce Leo e le prime foto del piccolo compaiono sui profili social: il portiere azzurro stringe tra le braccia il figlio appena nato.

La proposta

Ottobre 2024. A un mese dalla nascita di Leo, Gianluigi sorprende Alessia con una romantica proposta da favola in un hotel di Parigi con vista sulla torre Eiffel. Dopo nove anni d’amore Alessia non può che dire sì, ma per organizzare le nozze c’è tempo perché Gigio il 2 settembre 2025 firma un contratto con il Manchester City e la famiglia si trasferisce nel Regno Unito.

Il matrimonio

24 luglio 2026. Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sposano in Puglia. Dopo il rito civile celebrato a maggio, la coppia ha pronunciato il fatidico “sì” nella Chiesa Madre di San Giorgio Martire nel cuore di Locorotondo e i festeggiamenti sono proseguiti nella masseria Pettolecchia – La Fortezza a Fasano alla presenza di 250 invitati tra canti, balli tradizionali e tanti ospiti vip.